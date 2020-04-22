Tolgay Arslan'a Almanya'dan kira gelmiyor!

Sarı-Lacivertli ekibin orta saha oyuncusu Tolgay, Almanya’dan Morgen Post’a konuştu. Bu ülkede bir emlak şirketi bulunan futbolcu, "Şu anda krizi her anlamda yaşıyorum. Almanya’da bir emlak şirketim var. Ancak artık ticari mülklerin kirasını alamıyoruz. İşler zor ama bu krizden çıkacağız. Türkiye’de de sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar var. Bu kurallar getirilmese, bence daha çok insan dışarı çıkardı. Bu yüzden doğru yapıldığını düşünüyorum. Ancak uğraşılması zor bir konu bu. En kötü şey ise kaç insanın hayatını sürdürmesinin tehdit altında olduğu... Umarım bu kötü dönemi birlikte atlatırız" ifadelerini kullandı.
(AKŞAM)
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