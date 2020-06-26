Tolgay Arslan: Akla ve mantığa aykırı

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha futbolcusu Tolgay Arslan, hakkında çıkan 'Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti' şeklindeki haberin doğru olmadığını açıkladı.
Tolgay Arslan, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır. Kamuoyundan aykırı yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan transfer sürprizi
Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
FIFA'dan kulüplere müjde! Destek paketi...
Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Hakan Çalhanoğlu Süper Lig'e transfer oluyor
TFF o liglerin başlama tarihini açıkladı
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha!
Trabzonspor'dan bir transfer daha
Inter 3-3 Sassuolo (Maç Sonucu)
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum