Tolgay Arslan: Akla ve mantığa aykırı

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha futbolcusu Tolgay Arslan, hakkında çıkan 'Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti' şeklindeki haberin doğru olmadığını açıkladı.

Tolgay Arslan, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır. Kamuoyundan aykırı yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

