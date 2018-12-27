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Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında sona gelindi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yapılacağı iddia edilen Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında çarpıcı gelişme.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yapılacağı iddia edilen Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında çarpıcı gelişme.

Yılın bombası

Fenerbahçe ile Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldızları Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ı karşılıklı takasta kullanmak için el sıkıştı ancak bu gelişmelerin tam aksi iddialar da var.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldızları Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ı karşılıklı takasta kullanmak için el sıkıştı ancak bu gelişmelerin tam aksi iddialar da var.

İşte Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında yaşananlar...

İşte Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında yaşananlar...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Tolgay Arslan-Ozan Tufan takası konuşuldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Tolgay Arslan-Ozan Tufan takası konuşuldu.

İki dev camia transfer konusunda anlaştı. Ozan ile Tolgay Arslan'ın da bu takasa olumlu yanıt verdiği bildirildi.

İki dev camia transfer konusunda anlaştı. Ozan ile Tolgay Arslan'ın da bu takasa olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da 'olur' dediği dev transfer sadece imzalara kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da 'olur' dediği dev transfer sadece imzalara kaldı.

Son pürüzler giderilirse Ozan Tufan, Beşiktaş ile; Tolgay ise Fenerbahçe ile ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak.

Son pürüzler giderilirse Ozan Tufan, Beşiktaş ile; Tolgay ise Fenerbahçe ile ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak.

Ancak HABER1903'ün verdiği bilgiye göre, Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a önerildiği, siyah beyazlı yöneticilerin ise bu transferi veto ettiği iddia edildi.

Ancak HABER1903'ün verdiği bilgiye göre, Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a önerildiği, siyah beyazlı yöneticilerin ise bu transferi veto ettiği iddia edildi.

Öte yandan A Spor'da yorum yapan eski Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar da Tolgay Arslan'ın affedilip, Beşiktaş'ta kalacağını duyurdu.

Öte yandan A Spor'da yorum yapan eski Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar da Tolgay Arslan'ın affedilip, Beşiktaş'ta kalacağını duyurdu.
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