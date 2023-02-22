Tolunay Kafkas flaş açıklamalarda bulundu! ''Helalleşmeyi hak etmiyor muyum?''

2020 yılından beri Türkiye Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Tolunay Kafkas'ın görevine geçtiğimiz hafta son verilmişti. 54 yaşındaki tecrübeli isim, görevden ayrıldıktan sonra flaş itiraflarda bulundu.

"BEN BİR EL SIKIŞMAYI, VEDAYI VE HELALLEŞMEYİ HAK ETMİYOR MUYUM?"

Tolunay Kafkas, "Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop 'Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor.' dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı, vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?" dedi.

TAZMİNAT ALACAK MI?

"Tazminatınızı aldınız mı?" sorusuna Kafkas,"Milli görevin tazminatı olmaz. En çok üzüldüğüm konu; genç futbolcuların baba gibi sevdiği teknik ekibin en tecrübeli hocası Güngör Şahinkaya’nın da görevi bırakmak zorunda kalması..." ifadelerinde bulundu.

(Skorer)

