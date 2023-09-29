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Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor

29.09.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın, sarı-kırmızılı takıma karşı antrenörlük hayatındaki karnesi çok iyi değil.

Kariyerinde milli takımlardaki görevinin dışında kulüp bazında, Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve son olarak da MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak 20 sınav verdi ve sadece 2 galibiyet elde etti.

Bu karşılaşmalarda Tolunay Kafkas'ın takımları Galatasaray'a karşı 11 yenilgi, 7 beraberlik yaşadı.

SÜPER LİG'DE TEK GALİBİYET

Tolunay Kafkas, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray karşısında bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı 7 takım, ligde Galatasaray'a 15 kez rakip oldu. Bu maçlarda Kafkas'ın takımları tek galibiyetin dışında 9 yenilgi, 5 beraberlik aldı.

Kafkas, 12 Şubat 2011'de Gaziantepspor'un başındayken öğrencileriyle sarı-kırmızlı ekibi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Tecreübeli teknik adam, Galatasaray'a karşı diğer galibiyetini ise Türkiye Kupası'nda yine Gaziantepspor'un başındayken 3 Şubat 2011'de 3-2'lik skorla elde etti.

GALATASARAY DEPLASMANINDA HİÇ KAZANAMADI

Tolunay Kafkas, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray deplasmanında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kafkas, İstanbul'da sarı-kırmızılılara karşı 10 kez rakip oldu. Bu 10 maçta Galatasaray 8 galibiyet alırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

SON 8 MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, 55 yaşındaki teknik adamın takımlarına karşı rakip olduğu son 8 maçı da kaybetmedi.
Galatasaray'a karşı son galibiyet sevincini 12,5 yıl önce 12 Şubat 2011'de yaşayan Kafkas, daha sonra sarı-kırmızılılara rakip olduğu 8 maçta 5 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

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