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Tom Cruise hakkında çarpıcı iddia: Kızını annesinden ayıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cruise'un eski eşi Katie Holmes'tan dünyaya gelen kızı Suri'yi annesinden ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Tom Cruise hakkında çarpıcı iddia: Kızını annesinden ayıracak

Birçok ünlü ismin üyesi olduğu Scientology tarikatının önde gelen isimlerinden biri olan oyuncu Tom Cruise'un kızı Suri'yi, eski eşi Katie Holmes'tan ayıracağı söyleniyor

Bu iddiayı öne süren kişi ise Cruise gibi bir dönem tarikatın bir parçası olan oyuncu Leah Remini. Daha önce de Tom Cruise'un Scientology ile bağları hakkında açıklamalarda bulunan Remini, bu kez meslektaşıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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KIZINI ANNESİNDEN AYIRACAK

Leah Remini, Cruise'un 14 yaşındaki kızını annesi Holmes'tan tamamen koparacağı ve tarikata göre yaşaması için zorlayacağını öne sürdü. Remini'nin iddiasına göre; Scientology, üyelerinin tarikattan olmayan kişilerle iletişim halinde olmasını istemiyor.

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Bu nedenle de 58 yaşındaki oyuncu, Suri büyüyünce kızını tarikata dahil edip annesi Katie Holmes'tan uzaklaştıracağı öne sürüldü. Öte yandan Tom Cruise'un 2006 yılında evlenip 2012'de Katie Holmes'tan boşandıktan sonra kızı Suri ile hiç ilgilenmediği konuşulmuştu.

Bunun arkasında yatan neden ise bağlı olduğu tarikat, kendi içlerinden olmayan kişilerle görüşmesini yasaklamış olmasıydı.


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