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Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e 1 milyon dolarlık taciz davası

14.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks’in oğlu Chet Hanks, eski kız arkadaşı tarafından tacizle suçlanıyor. Eski kız arkadaşı Kiana Parker, Henks'e 1 milyon dolarlık dava açtı.

Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e 1 milyon dolarlık taciz davası

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın oğlu Chet Hanks, kendisine bıçakla saldırmak ve parasını çalmakla suçladığı eski kız arkadaşı tarafından tacizle suçlandı. 30 yaşındaki oyuncu ve müzisyen Chet Hanks, eski kız arkadaşı Kiana Parker’ı ocak ayında aralarında geçen bir kavga esnasında kendisine bıçakla saldırmakla ve parasını çalmakla suçlamıştı.

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CHET HANKS’E BİR MİLYON DOLARLIK DAVA

Suçlama üzerine Parker, Hanks’i ilişkileri boyunca fiziksel ve sözlü taciz etmekle suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. İkilinin ilişkisi Mart 2019’da başlamıştı.

Basın açıklaması yapan Parker’ın avukatı, Hanks’in “git gide artan tacizde bulunduğunu” söyledi. Avukat Kevin Murray, “Bu, zihinsel, fiziksel ve psikolojik olarak hırpalanmış bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkinin sınırları içindeki şiddetle ilgili” açıklamasını yaptı.

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SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZ

People dergisinin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Kiana Parker, Ocak 2020’de Chet Hanks ile New Orleans’ta otel odasında tartıştıklarını, Hanks’in kendisini bileğinden tutarak şiddetle çektiğini anlattı. Parker, eski erkek arkadaşının öfkeli ve düşmanca davranan biri haline geldiğini, kendisine sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini söyledi.

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