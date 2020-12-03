Tomara Şelalesi Türkiye'nin en uzun zipline hattına ev sahipliği yapacak

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünürken, buz gibi akan suyunun oluşturduğu vadide binlerce yıldır gürül gürül çağlayan bölgeye DOKA'nın destekleriyle yapılacak olan zipline hattının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi planlanıyor.

Gümüşhane il merkezine 105, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yörede “Kırk Gözeler” adıyla da bilinen, dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden buz gibi akan köpük köpük sularıyla görenleri mest eden Tomara Şelalesi Tabiat Parkında şelalenin karşısında cam seyir terası da yer alıyor.

TOMARA ŞELALESİ'NE TÜRKİYE'NİN EN UZUN ZIPLINE HATTI KURULACAK

Yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla emniyet kemeri takarak, kişinin kendi ağırlığı ve yerçekimi yardımıyla kayma işi olan zipline hattının 285 metre gidiş ve geliş olarak planlandığını kaydeden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Abdulbaki Kara, “2021 sezonunda Ramazan Bayramının birinci günü itibariyle Karadeniz bölgesinin en profesyonel ve en uzun zipline macera parklarından birisini alanımıza kazandıracağız. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle birlikte yaptığımız zipline macera parkımız 1 Mayıs itibariyle burada ziyaretçilerimizin kullanımına açılacak. Bu anlamda Karadeniz'in en profesyoneli olacağımızı iddia ederek tüm misafirlerimizi ve doğaseverleri, aynı zamanda macera severleri alanımıza davet ediyoruz. 285 metre uzunluğa sahip bir hat olacak. Kulemizden başlayarak tomara şelalesi dere yatağının üzerinden gelip buradaki tomara şelalesi tırmanma merdivenlerimizin yan tarafına iniyoruz. Oda 285 metre ve Karadeniz'in en profesyonel ve en uzun zipline hatlarından birisi olacak. Yeni projemizle birlikte insanlar geldiklerinde burada maceraya en üst seviyede yaşayacaklarına inanıyoruz. Çünkü biz yaparken bunu çok yüksek düşünmedik. Her insanın binebileceği, macerayı kaldıracak bir irtifada gerçekleştiriyoruz. En yüksek irtifamız 27 metre olacak. Bu da yeşilin, ağaçların ve suyun içerisinden geçerek harika bir parkur üzerinde zipline keyfini gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.



