Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tomara Şelalesi Türkiye'nin en uzun zipline hattına ev sahipliği yapacak

Tomara Şelalesi Türkiye'nin en uzun zipline hattına ev sahipliği yapacak

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 03.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tomara Şelalesi Türkiye'nin en uzun zipline hattına ev sahipliği yapacak

Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken şelalelerden olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkına Karadeniz bölgesinin en uzun zipline hatlarından birisi kurulacak.

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünürken, buz gibi akan suyunun oluşturduğu vadide binlerce yıldır gürül gürül çağlayan bölgeye DOKA'nın destekleriyle yapılacak olan zipline hattının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi planlanıyor.

Gümüşhane il merkezine 105, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yörede “Kırk Gözeler” adıyla da bilinen, dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden buz gibi akan köpük köpük sularıyla görenleri mest eden Tomara Şelalesi Tabiat Parkında şelalenin karşısında cam seyir terası da yer alıyor.

TOMARA ŞELALESİ'NE TÜRKİYE'NİN EN UZUN ZIPLINE HATTI KURULACAK

gümüşhane tomara şelalesi

Yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla emniyet kemeri takarak, kişinin kendi ağırlığı ve yerçekimi yardımıyla kayma işi olan zipline hattının 285 metre gidiş ve geliş olarak planlandığını kaydeden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Abdulbaki Kara, “2021 sezonunda Ramazan Bayramının birinci günü itibariyle Karadeniz bölgesinin en profesyonel ve en uzun zipline macera parklarından birisini alanımıza kazandıracağız. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle birlikte yaptığımız zipline macera parkımız 1 Mayıs itibariyle burada ziyaretçilerimizin kullanımına açılacak. Bu anlamda Karadeniz'in en profesyoneli olacağımızı iddia ederek tüm misafirlerimizi ve doğaseverleri, aynı zamanda macera severleri alanımıza davet ediyoruz. 285 metre uzunluğa sahip bir hat olacak. Kulemizden başlayarak tomara şelalesi dere yatağının üzerinden gelip buradaki tomara şelalesi tırmanma merdivenlerimizin yan tarafına iniyoruz. Oda 285 metre ve Karadeniz'in en profesyonel ve en uzun zipline hatlarından birisi olacak. Yeni projemizle birlikte insanlar geldiklerinde burada maceraya en üst seviyede yaşayacaklarına inanıyoruz. Çünkü biz yaparken bunu çok yüksek düşünmedik. Her insanın binebileceği, macerayı kaldıracak bir irtifada gerçekleştiriyoruz. En yüksek irtifamız 27 metre olacak. Bu da yeşilin, ağaçların ve suyun içerisinden geçerek harika bir parkur üzerinde zipline keyfini gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
İztuzu Plajı: Avrupa'nın en iyi plajları listesindeİztuzu Plajı: Avrupa'nın en iyi plajları listesinde
Bomba üstüne bomba! İkiliye yeni biri daha katıldıBomba üstüne bomba! İkiliye yeni biri daha katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Dwayne Johnson kötü haberi Instagram’dan böyle verdi

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Bu ikili çok can yakar! İşte Jason Statham'in yeni partneri

Bu ikili çok can yakar! İşte Jason Statham'in yeni partneri

İlginizi Çekebilir

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Diğer Haberler

Kayak merkezleri yılbaşında dolacak! İşte kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? Kayak yapılabilecek yerler

Talep patlaması yaşanıyor! Yılbaşında dolacak

İztuzu Plajı: Avrupa'nın en iyi plajları listesinde

İztuzu Plajı: Avrupa'nın en iyi plajları listesinde

Kızılçan Gölü: Sivas'ın nazar boncuğu

Derinliğini bilen yok!

Pcr testi: seyahatte pandemi prosedürleri

Bu testi yaptırmadan yurtdışına çıkılmıyor!

Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu açıldı

Kış aylarının gözde turizm destinasyonu!

Sırtlanini Mağarası: Aydın'ın gizli güzelliği

Burayı görmek için 3 metre sürünmek gerekiyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.