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Tombul eş anlamlısı nedir? Tombulun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

16.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok sözcük ile aynı anlamı taşıyan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş olarak kabul edilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin yazım ve söyleniş biçimleri birbirine benzemese de mana açısından aynıdır. Tombul sözcüğü de eş anlamları çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Peki, tombulun eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Tombul eş anlamlısı nedir? Tombulun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tombul kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "yuvarlak nesne, küre, bütün, tüm" anlamlarına gelen "tōp" kelimesinden türetilmiştir. Top kökünden türeyen tombul kelimesi sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre tombul kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre tombulun anlamları:

  • (Sıfat) Zayıf olmayan, şişmanca, etine dolgun kimse
  • (Sıfat) Yuvarlak
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Tombul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılan kelimelerdir. Birbirlerinden farklı yazılsalar da anlamsal olarak birbirlerini karşılarlar ve bu durum cümle içinde anlatım bozukluğuna yol açmaz. Bu nedenle eş anlamlılar cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Tombul kelimesi hem insanlar hem hayvanlar hem de cansız nesneler için çok sık kullanılmaktadır. Bu sözcüğün birden fazla anlamdaşı mevcuttur. Tombul eş anlamlısı olan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Tombulun eş anlamlısı kelimeler:

  • Tulum
  • Yoğun
  • Yumuk

Yukarıdaki tüm sözcükler, tombul kelimesi yerine çok sık tercih edilen kelimeler değildir.

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Tombulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tombul kelimesinin eş anlamı olan "tulum", "yoğun" ve "yumuk" kelimeleri konuşma dilinde çok sık kullanılan kelimeler değildir. Tombul kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Ahmet son zamanlarda iyice yumuk bir hâl aldı.
  • Yoğun karnını zar zor taşıyan bir adam gelip yanıma oturdu.
  • Dün gördüğüm kadın hem kısa boylu hem de yumuk biriydi.
  • Ayşe’nin kızı çok güzel olduğu kadar fazlasıyla da tulumdu.
  • Yumuk yüzüyle aşırı öfkeli bir şekilde içeri girmişti.
  • Fatma’nın oğlu çok tulum bir çocuktu.
  • Kumral, saçları rüzgârda birbirine karışmış, geniş kalçalı yoğun bir kızdı.
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