Tombul eş anlamlısı nedir? Tombulun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tombul kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "yuvarlak nesne, küre, bütün, tüm" anlamlarına gelen "tōp" kelimesinden türetilmiştir. Top kökünden türeyen tombul kelimesi sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre tombul kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre tombulun anlamları:

(Sıfat) Zayıf olmayan, şişmanca, etine dolgun kimse

(Sıfat) Yuvarlak

Tombul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılan kelimelerdir. Birbirlerinden farklı yazılsalar da anlamsal olarak birbirlerini karşılarlar ve bu durum cümle içinde anlatım bozukluğuna yol açmaz. Bu nedenle eş anlamlılar cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Tombul kelimesi hem insanlar hem hayvanlar hem de cansız nesneler için çok sık kullanılmaktadır. Bu sözcüğün birden fazla anlamdaşı mevcuttur. Tombul eş anlamlısı olan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Tombulun eş anlamlısı kelimeler:

Tulum

Yoğun

Yumuk

Yukarıdaki tüm sözcükler, tombul kelimesi yerine çok sık tercih edilen kelimeler değildir.

Tombulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tombul kelimesinin eş anlamı olan "tulum", "yoğun" ve "yumuk" kelimeleri konuşma dilinde çok sık kullanılan kelimeler değildir. Tombul kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: