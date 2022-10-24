EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Rol eş anlamlısı nedir? Rol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol eş anlamlısı nedir? Rol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde bir kelime birden fazla anlamı barındırabilir. Bu durumun sebeplerinden biri de dilimizin farklı birçok yabancı dilden kelimeler almış olmasıdır. Rol kelimesi de dilimize Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Genellikle tiyatro ve sinema alanlarında terim olarak kullanılan bir kelimedir. Fransızcadaki anlamıyla Türkçeye geçmemiş, Türkçede farklı bir anlam kazanmıştır. Peki, rol kelimesinin eş anlamlısı olan kelime var mı?

Rol eş anlamlısı nedir? Rol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol kelimesi, Fransızcada "kâğıt rulosu, tiyatroda bir oyuncunun repliklerinin yazılı olduğu kâğıt" anlamında kullanılan "rôle" kelimesinden alıntıdır. Ancak Türkçeye benzer bir anlamda geçmemiştir. Türkçede bir film ya da tiyatro oyununda bir kişiyi canlandıran oyuncunun, oyun içinde yaptıklarının veya söylediği replikler anlamında kullanılır. Bu anlamı dışında mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre rol kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
  • Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev
  • Gerçek olmayan davranış, gösteriş

Rol kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Oyundaki Aysel rolüne o kadar bürünmüştü ki kendi hayatında da sanki Aysel'i canlandırıyordu.
  • Genç bir çocuktu, tiyatroda ilerlemek istediği için yan rolde oynamak istiyordu.
  • Ev kadını rolünü çok ciddiye aldığı için iş hayatına alışmada zorluk çekmişti.
Dil eş anlamlısı nedir? Dil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDil eş anlamlısı nedir? Dil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Konuşulan diller arasında en zengin sözcük yelpazesine sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Başka dillerden kelimeleri, kelime haznesine kabul etmiştir. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlıları da bu sebeple çeşitlilik gösterir. Ancak bunun yanı sıra bazı kelimelerin birden fazla anlamı olmasına rağmen eş anlamlısı bulunmayabilir. Rol kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur.

Esir eş anlamlısı nedir? Esir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEsir eş anlamlısı nedir? Esir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rolün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol eş anlamlısı bir kelime dilimizde yoktur. Bu nedenle rolün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmamız mümkün değildir. Bunun yerine rol kelimesiyle ilgili örnek cümleler verebiliriz:

  • Hayatının en büyük rolüne hazırlanıyordu.
  • Bir düğünde beyaz giyersen gelinden rol çalmış olursun.
  • Hayatı boyunca bir sultan rolü oynamak istediğini söyledi.
  • Bu rol tam ona göre.
  • Bu oyunda herkesin kendi kişiliğine uygun bir rolü vardı.
Hatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.