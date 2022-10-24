Rol eş anlamlısı nedir? Rol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol kelimesi, Fransızcada "kâğıt rulosu, tiyatroda bir oyuncunun repliklerinin yazılı olduğu kâğıt" anlamında kullanılan "rôle" kelimesinden alıntıdır. Ancak Türkçeye benzer bir anlamda geçmemiştir. Türkçede bir film ya da tiyatro oyununda bir kişiyi canlandıran oyuncunun, oyun içinde yaptıklarının veya söylediği replikler anlamında kullanılır. Bu anlamı dışında mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre rol kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı

Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev

Gerçek olmayan davranış, gösteriş

Rol kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Oyundaki Aysel rolüne o kadar bürünmüştü ki kendi hayatında da sanki Aysel'i canlandırıyordu.

Genç bir çocuktu, tiyatroda ilerlemek istediği için yan rolde oynamak istiyordu.

Ev kadını rolünü çok ciddiye aldığı için iş hayatına alışmada zorluk çekmişti.

Rol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Konuşulan diller arasında en zengin sözcük yelpazesine sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Başka dillerden kelimeleri, kelime haznesine kabul etmiştir. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlıları da bu sebeple çeşitlilik gösterir. Ancak bunun yanı sıra bazı kelimelerin birden fazla anlamı olmasına rağmen eş anlamlısı bulunmayabilir. Rol kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur.

Rolün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rol eş anlamlısı bir kelime dilimizde yoktur. Bu nedenle rolün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmamız mümkün değildir. Bunun yerine rol kelimesiyle ilgili örnek cümleler verebiliriz:

Hayatının en büyük rolüne hazırlanıyordu.

Bir düğünde beyaz giyersen gelinden rol çalmış olursun.

Hayatı boyunca bir sultan rolü oynamak istediğini söyledi.

Bu rol tam ona göre.

Bu oyunda herkesin kendi kişiliğine uygun bir rolü vardı.



