Tony Stark’ın heykelini diktiler

Marvel Comics Şirketi’nin yayınladığı ilk Marvel Sinematik Evreni filmi olan ve başarılı aktör Robert Downey Jr. tarafından canlandırılan Iron Man’in heykelini diktiler.

2008 yılında çekilen ilk filmle başlayan Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Tony Stark’ın hikayesi, bu yıl vizyona giren ve tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanını kazanan Avengers: Endgame ile sona ermişti.

Yazının bundan sonrası Avengers serisiyle ilgili sürprizbozan (spoiler) içerir.

Rekorlar kıran Avengers: Endgame’in sonunda hayatını kaybeden Iron Man, hayranlarını yasa boğmuştu. Şimdiden Marvel Sinematik Evreni’nin en unutulmaz sahnesi olan Iron Man’in ölümü, İtalya’daki hayranlarını harekete geçirdi. İtalyan heykeltıraş Daniele Basso imzalı heykel, İtalya’nın şirin sahil kasabası Forte dei Marmi’de tüm ihtişamıyla gelenleri karşılıyor.

Uzun yıllardır izlemeye alıştığımız Robert Downey Jr.’lı Tony Stark / Iron Man karakterini yeni filmlerde artık göremeyecek olsak da, İtalya’da anısı yaşamaya devam edecek. Pirinç ve çelik kullanılarak yapılan heykele Man of Steel adı verilmiş. 4 metre uzunluğundaki heykel, Iron Man’in sık olarak karşımıza çıkan süper kahraman inişi şeklinde modellenmiştir.



