Top Gun efsanesinde üçüncü perde! Top Gun 3 için geri sayım başladı

Başrolünde Tom Cruise'un Pete "Maverick" Mitchell adlı genç bir savaş pilotunu canlandırdığı film yayınlandığı dönemde büyük ses getirmeyi başararak dünya geneline yayılangeniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı. 36 yıllık aradan sonra gelen serinin ikinci filmi hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı.

Filmin yapım şirketi Paramount'un devam filmi için çalışmalara başladığı bildirildi. Serinin üçüncü filmine ilişkin olarak bilgiler sır gibi saklanırken senaryosunu "Top Gun: Maverick"in yazarlarından Ehren Kruger'ın kaleme alacağı iddia edildi.







