Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Top Gun efsanesinde üçüncü perde! Top Gun 3 için geri sayım başladı

    Top Gun efsanesinde üçüncü perde! Top Gun 3 için geri sayım başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    1986 yılından Tony Scott tarafından yönetilen "Top Gun" filmi 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick ile 2022 yılına damga vurmayı başarmıştı. Efsanevi film serisinin etkileri hayranları üzerinde devam ederken serinin üçüncü filmi için kollar sıvandı.

    Başrolünde Tom Cruise'un Pete "Maverick" Mitchell adlı genç bir savaş pilotunu canlandırdığı film yayınlandığı dönemde büyük ses getirmeyi başararak dünya geneline yayılangeniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı. 36 yıllık aradan sonra gelen serinin ikinci filmi hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı.

    1

    Filmin yapım şirketi Paramount'un devam filmi için çalışmalara başladığı bildirildi. Serinin üçüncü filmine ilişkin olarak bilgiler sır gibi saklanırken senaryosunu "Top Gun: Maverick"in yazarlarından Ehren Kruger'ın kaleme alacağı iddia edildi.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    1 saat boyunca izledi sonra bir not bıraktı...1 saat boyunca izledi sonra bir not bıraktı...
    Galası yapıldı! Herkes vizyon tarihini bekliyorGalası yapıldı! Herkes vizyon tarihini bekliyor
    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto ettiKocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti
    Anahtar Kelimeler:
    top gun
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

    Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

    Dehşete düşüren görüntülere rağmen Yargıtay’dan dikkat çeken karar!

    Dehşete düşüren görüntülere rağmen Yargıtay’dan dikkat çeken karar!

    Mutant virüs üretildi! Korkunç semptomlar...

    Mutant virüs üretildi! Korkunç semptomlar...

    2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kalp krizinden ölen babasının yanında bulundu

    2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kalp krizinden ölen babasının yanında bulundu

    Yer: İstanbul! Trafikte iki sürücü arasında 'erkek' tartışması yaşandı

    Yer: İstanbul! Trafikte iki sürücü arasında 'erkek' tartışması yaşandı

    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.