Top Gun: Maverick filminden nefes kesen kamera arkası videosu

Top Gun’ın 34 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick’ten inanılmaz bir kamera arkası videosu yayınlandı. Tom Cruise’un başrollerini üstlendiği filmde canlandırdığı Pete “Maverick” Mitchell karakteri, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar.

Tom Cruise'un filmde gerçekten uçak kullanıp kullanmadığı, Top Gun: Maverick filmlerinin çekimleri hakkında en çok merak edilen konulardan biriydi. Yayınlanan kamera arkası videosuyla birlikte bu sorunun yanıtını hep beraber görebiliyoruz. Yönetmenliğini Joseph Kosinski filmle ilgili, Maverick'in bir eğitimci olarak döndüğü filmin havacılığa bir aşk mektubu olduğunu söylüyor.

Tamamen gerçek olan çekimlerde Tom Cruise’un cesaretinin tüm ekibe yayıldığı belli oluyor. Cruise’un Görevimiz Tehlike serisinde de dublörlerden yardım almak yerine tüm sahnelerde kendisinin rol aldığı bilinen bir gerçek.

Top Gun: Maverick'te Tom Cruise'a; Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis ve Ed Harris gibi isimler eşlik ediyor.

Top Gun: Maverick, 26 Haziran 2020 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.



