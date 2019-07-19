Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayımlandı

Tom Cruise’un Maverick olarak tekrar aramıza döneceği, 1986 çıkışlı kült filmin devamını getirecek Top Gun: Maverick’ten ilk fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Cruise, ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Tron: Legacy ve bir başka Tom Cruise filmi Oblivion’ın yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor. Filmde Cruise'a Jennifer Connelly ve Jon Hamm eşlik edecek.

Tom Cruise, San Diego'daki Comic-Con adlı televizyon ve çizgi roman festivaline katılıp fragmanın tanıtımını yaptı. Cruise, festivale gelen hayranlarına "Her zaman 'Bir sonraki filmi ne zaman çekeceksin' diye soruyorlardı. Çok sabırlı davrandınız. Bu filmi çekmenin size karşı bir sorumluluk olduğunu hissetmeye başlamıştım" dedi.

Film, Türkiye'de 26 Haziran 2020'de vizyona girecek.



