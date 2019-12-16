Top Gun: Maverick'in yeni posteri vizyon tarihi ile birlikte yayınlandı

2020 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Top Gun: Maverick’ten yeni bir poster yayınlandı. Yayınlanan posterle birlikte filmin vizyon tarihi de açıklandı; 26 Haziran 2020.

34 yıl aradan sonra gelen devam filminin başrolünde yeniden Tom Cruise yer alıyor. Filmde Cruise’a Oscar ödüllü Jennifer Connely, 4 Oscar adaylığı bulunan usta aktör Ed Harris, Val Kilmer, Monica Barbaro, Miles Teller ve Jon Hamm eşlik edecek.

Tom Cruise’un Maverick olarak tekrar aramıza döneceği, 1986 çıkışlı kült filmin devamını getirecek Top Gun: Maverick’in ikinci fragmanının yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Cruise, ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Tron: Legacy ve bir başka Tom Cruise filmi Oblivion’ın yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor.



