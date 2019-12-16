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Top Gun: Maverick'in yeni posteri vizyon tarihi ile birlikte yayınlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tom Cruise’lu Top Gun: Maverick filminden yeni bir poster yayınlandı. Filmin vizyon tarihi ise 26 Haziran 2020.

Top Gun: Maverick'in yeni posteri vizyon tarihi ile birlikte yayınlandı

2020 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Top Gun: Maverick’ten yeni bir poster yayınlandı. Yayınlanan posterle birlikte filmin vizyon tarihi de açıklandı; 26 Haziran 2020.

34 yıl aradan sonra gelen devam filminin başrolünde yeniden Tom Cruise yer alıyor. Filmde Cruise’a Oscar ödüllü Jennifer Connely, 4 Oscar adaylığı bulunan usta aktör Ed Harris, Val Kilmer, Monica Barbaro, Miles Teller ve Jon Hamm eşlik edecek.

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Tom Cruise’un Maverick olarak tekrar aramıza döneceği, 1986 çıkışlı kült filmin devamını getirecek Top Gun: Maverick’in ikinci fragmanının yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Cruise, ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Tron: Legacy ve bir başka Tom Cruise filmi Oblivion’ın yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise Top Gun: Maverick

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