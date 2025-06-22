Topkapı Sarayında gece hayatı! Yaz tarifesi için geç saatlere kadar açık kalacak...

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ikinci kez gece saatlerinde gezilebiliyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Topkapı Sarayı'nda gece turlarına bugün itibariyle başladıklarına değinerek, eylülün 14'üne kadar cumartesi akşamları ziyarete açık olduğunu ifade etti.

Topkapı Sarayı'nın gündüz gezildiği gibi gecede gezmek isteyenler olduğunu belirten Kocaman, "Bu konuda bizden önemli talepler vardı. Bu talepleri gerçekleştirmek istedik ve inşallah belli sayıda ziyaretçilerimizi alacağız. Topkapı Sarayı malumunuz İstanbul'un 7 tepesinden birisidir. Bölümleri, galerileri, eserleri ziyaretçilerimiz göreceği gibi aynı zamanda İstanbul'un en yüksek mekanlarında birisi olduğu için de İstanbul'u özellikle dördüncü avluda gece görme imkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"GÜNDÜZ GÖRÜLEBİLEN YERLERİN TAMAMINI GECEDE GÖRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Belli bölümlerde, özellikle haremin birçok bölümünde enerji kullanılmadığını aktaran Kocaman, "Buraların belli bölümlerini az da olsa aydınlatarak ziyaretçilerimize açtık. Mümkün olduğu kadar gündüz görülebilen yerlerin tamamını gecede görmelerini sağlayacağız. Ayrıca bu yıl yine alt bahçelerimiz, yani sarayın Fatih Köşkü'nde ve Mecidiye Köşkü'nün teras alanında Boğaz'ı, Haliç'i, Marmara Denizi'ni, adaları da ziyaretçilerimiz görebilecektir." şeklinde konuştu.

Kocaman, ziyaretçilerin sayı ve gelen turların grupların yapısına hem bireysel hem de grup halinde ziyaretlerin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Sevgi Aytekin, Topkapı Sarayı'na ilk defa geldiğini dile getirerek, "Hava da çok güzel şu an. Manzaranın da böyle olduğunu bilmiyordum. Baya güzel yani çok beğendim burayı. Bayıldım. Arkadaşımla beraber geldik. Zaten buraya gelmeyi düşünüyorduk. İstiyorduk. İşte denk geldi tevaffuk. Dedik bugün gelelim o zaman.

"HEM GECE TURU DA BUGÜN BAŞLIYOR. İLK AÇILIŞI BİZ YAPALIM DEDİK."

Turu tamamlamadıklarını ama haremi çok merak ettiklerine vurgu yapan Aytekin, "Daha görmedik orayı. Ama mücevherler, kılıçlar, tahtlar hepsine bayıldık. Çok güzel bence. Şurası çok güzel diyemem, hepsi çok güzel çünkü. Hamamı orada beklemiyordum. Hamam biraz yıkılmış ama güzeldi. Hamamı da beğendik. Özellikle bir yeri söyleyemiyorum şu an. Kesinlikle gelsinler. Hatta biz biraz şey düşündük. Gece turu bir tık daha pahalıydı. Sabaha göre fazla ödüyorduk. Acaba 'sabah mı gelsek' falan dedim. Gece çok daha güzel bence. Kesinlikle tavsiye ederim." diye konuştu.

"KESİNLİKLE GECE GEZİLMELİ"

Ziyaretçilerden Aynur Baran, öğrencisinden gece ziyaretlerini duyarak geldiğini anlatarak, "Bir şekilde biz de katılmak istedik. Çok güzel, her şey mükemmel planlanmış. Manevi değerler de muhteşem. O yüzden her şey çok çok memnun edici. Geniş bir tarih yelpazesi, miras gördük açıkçası. Gündüz gezdik, kesinlikle gece... Her şeyiyle çok değerli. Ama beni en çok etkileyen kutsal emanetler oldu. Şu ana kadar hiçbirini görmemiştim çünkü." görüşünü paylaştı.

Ziyaretçilerden Onur Baran eşiyle birlikte gece turunu deneyimlediklerini belirterek, "Özellikle kutsal emanetlerin daha önce göremediğimiz kısımları görmek gerçekten mutluluk verici. Onun dışında kesinlikle gece gezilmeli. Bir taraftan kulağımda açıklamalar da geliyor. Sanki tarihi yaşıyorsunuz. Kuru kuru gezmek değil. Burada bir nevi gözünüzde canlanıyor tarih, çok hoş.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI: BAB-I HÜMAYUN OLACAK

Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Saray'ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.

Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.

Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek. Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.

Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.

Uygulama kapsamında 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00 - 23.00 saatlerinde gezilebilecek