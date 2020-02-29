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Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışta elde ettiği galibiyetin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışta elde ettiği galibiyetin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta birinciliğe ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye'den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini kaydeden PATA Yamaha'nın 23 yaşındaki sürücüsü, "Takım çok sevinçli. Yamaha 10 senedir burada yarış kazanamıyordu. 10 sene sonra yarış kazandık. Bizim açımızdan güzel geçiyor ama bir yanımız da Türkiye'de. Yarın son 2 yarışımız var. Sonra Türkiye'ye dönüyoruz. İnşallah o yarışlar da güzel geçer ve Türkiye'ye 3 kupayla dönmek nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu Avustralya

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