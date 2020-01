Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya şampiyonluğu kazanmak

"MOTOGP'DEN TEKLİF GELİRSE TABİİ Kİ GİDERİM"

2020 hedeflerini anlatan genç sporcu, şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonluğunu gördük. Şu anki hedefimiz, benim de tek hayalim dünya şampiyonluğu. MotoGP ile alakalı çok kişi soruyor. Tabii ki MotoGP'de yarışmak, dünya şampiyonu olmak gibi hayalim yok. Şu an yarıştığım yerde dünya şampiyonu olduktan sonra, inanıyorum ki MotoGP teklifi gelir. O teklife göre değerlendiririm. Tabii ki gideriz, gitmem diye bir şey yok. Ama şu anki tek hayalim yarıştığım superbike'da dünya şampiyonu olmak. 2020 sezonunda 14 pistte yarışımız var. Bizim her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Yani 14 piste ayrı ayrı gidiyoruz, ama her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Dünya Şampiyonası olduğu için kolay değil, her yarış neler olacağını bilemiyoruz. Çok uzun süren bir şampiyona. Elimizden geleni yapıp, Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırmak hedefimiz."

