Toprakta kendiliğinden çıkıyor! En sağlıklı otlar arasında: Eklem ağrılarına birebir

Aydın'da baharın gelmesiyle topraktan kendiliğinden çıkan ve yöre halkının acı ot dediği sarmaşık ile kedirgen pazar tezgahlarından yerini almaya başladı. Kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi gelen acı ot, şimdilerde yoğun ilgi görüyor.

Gökçen Kökden

Aydın’ın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen bu şifalı otlar, yalnızca sofralara lezzet katmakla kalmıyor; kırsalda yaşayan birçok kişi için de önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında dağlara çıkan vatandaşlar tarafından toplanan sarmaşık ve kedirgen, şehir merkezindeki pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi genelinde sevilen bu bitkiler, genellikle iki farklı şekilde tüketiliyor: Yumurtalı kavurma ya da yoğurtlu meze olarak. Kendine has hafif acı aromasıyla bilinen otlar, özellikle yöresel mutfakta önemli bir yere sahip.

Halk arasında kemik ağrılarına, romatizmaya ve çeşitli eklem rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan sarmaşık ve kedirgen, hem şifa arayanların hem de doğal beslenmeyi tercih edenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Baharın habercisi olarak görülen acı otlar Ege sofralarının zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alan kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamasının zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu ifade eden pazarcı Hayrullah Acar; "Aydın’ımızın meşhur otu olan kedirgen sezonumuz başladı. Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. İlk kedirgenleri satmaya başladık. Bağı 150 TL’den satıyoruz. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek
