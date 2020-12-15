Toraja Kabilesi : Endonezya'da ölüleriyle yaşayan kabile

Bizler için ölüm demek son yolculuğa uğurlanmak demek olsa da Toraja Kabilesi için ölüm bir son anlamına gelmiyor. Batılı toplumlar için ürkütücü hatta korkunç gelen bu gelenek Toraja kabilesi için kutsal bir ritüel.

TORAJA KABİLESİ'NDE ÖLÜM

Kabilede biri öldüğü zaman cenaze bir müddet evlerde bekletiliyor. Aile orta halli ise, ölülerini evlerinin içerisinde tutuyorlar. Fakat zenginlerse özel cenaze evlerini kullanıyorlar. Ölüler, aile kendini hazır hissedene kadar evde bekletiliyor. İnsanlar ne zaman ölülerini bırakmaya hazır olurlarsa cenaze törenini o zaman düzenliyorlar. Fakat o zamana kadar onlarla birlikte yaşıyorlar. Bedenlerin içinde hala bir ruh olduğuna inandıkları için onlara yemek bile yediriyorlar. Ölünün çürümemesi için vücudunu kimyasalla kaplıyor yani mumyalıyorlar. Toraja halkı ölülerini mumyalamanın, aileye ve genel olarak kabileye şans getirdiğine inanıyorlar.

TORAJA KABİLESİ CENAZE TÖRENİ

Aile nihayet ölümü kabullenip cenazeden ayrılmaya karar verdiğinde ise bir başka seremoni başlıyor. Cenaze töreni için orta halli bir aile 38 bin sterlin, varlıklı bir aile 200 bin sterlin civarı harcıyor. Bu paranın çoğu bufalolar için harcanıyor. Bufaloların kurban edilmesi sonucu, ölünün daha rahat huzura kavuşacağı düşünülüyor.