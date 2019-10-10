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Torba torba ele geçirildi! Ekipler imha etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.10.2019 21:53 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri ele geçirilen eşek etlerini imha etti.

Torba torba ele geçirildi! Ekipler imha etti

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı Zabıta ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ilçeye bağlı Akköy Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapan ve İstanbul'da piyasaya sürecekleri tahmin eden kişilere yönelik yapılan operasyonda torba torba eşek etleri ele geçirildi. Halk sağlığı için hayati öneme sahip operasyonu başarıyla tamamlayan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri, ele geçirilen eşek etlerini bölgede imha etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, başarılı operasyon sebebiyle emniyet ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale eşek eti Ezine

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