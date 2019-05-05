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Torbacıdan talimat: Güzel çekin televizyona çıksın

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adana'da 5 mahallede yapılan torbacı operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarına "Güzel çekin televizyona çıksın" demesi dikkat çekti.

Torbacıdan talimat: Güzel çekin televizyona çıksın

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Narlıca, Barbaros ve Fatih mahalleleriyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen 10 şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis 5 mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların üst ve ev aramasında ise 6 paket içinde 16.30 gram esrar, 33 paket içinde 88.5 gram bonzai ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri sevk olurken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Güzel çekin televizyona çıksın" demesi dikkat çekti.

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Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana torbacı uyuşturucu

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