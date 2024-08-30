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Torbalar kesinleşti, muhtemel rakipler belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin olası eşleşebileceği takımlar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 00:51
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Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano'yu elemesi sonrası Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda 3 takım ile temsil edilmemiz kesinleşirken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları ile muhtemel rakipleri kesinleşti. İşte detaylar...

Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyon UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı.

Ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kesinleşti.

KURA BUGÜN

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Temsilcilerimizin kesin rakipleri bugün (30 Ağustos Cuma) TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

FİNAL 21 MAYIS'TA

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Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

TORBALAR KESİNLEŞTİ

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UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre temsilcilermizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katılacak.

• Her takım, 8 maç oynayacak. (4 iç saha, 4 deplasman)
• Her torbadan iki takım gelecek.
• Yazılım, hangi maçların iç saha ve deplasman olacağına karar verecek.
• Hiçbir kulüp, kendi liginden başka bir takımla oynayamaz.
• Bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki takımla oynayabilir.

İŞTE KESİNLEŞEN TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER:

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

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1'nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2'nci Hafta: 3 Ekim 2024

3'nci Hafta: 24 Ekim 2024

4'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5'nci Hafta: 28 Kasım 2024

6'ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7'nci Hafta: 23 Ocak 2025

8'nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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