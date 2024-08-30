Torbalar kesinleşti, muhtemel rakipler belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin olası eşleşebileceği takımlar

Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyon UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı.

Ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kesinleşti.

KURA BUGÜN

Temsilcilerimizin kesin rakipleri bugün (30 Ağustos Cuma) TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

FİNAL 21 MAYIS'TA

Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

TORBALAR KESİNLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre temsilcilermizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katılacak.

• Her takım, 8 maç oynayacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Her torbadan iki takım gelecek.

• Yazılım, hangi maçların iç saha ve deplasman olacağına karar verecek.

• Hiçbir kulüp, kendi liginden başka bir takımla oynayamaz.

• Bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki takımla oynayabilir.

İŞTE KESİNLEŞEN TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER:

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

1'nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2'nci Hafta: 3 Ekim 2024

3'nci Hafta: 24 Ekim 2024

4'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5'nci Hafta: 28 Kasım 2024

6'ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7'nci Hafta: 23 Ocak 2025

8'nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025