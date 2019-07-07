Tornavidayı polisin boynuna sapladı

Olay, Ohio eyaletinde, geçen ay yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi. TIR’ların girmesi yasak olan bölgeye giren Elijah Collins (32), kendisini durduran ve ceza yazan polis memuru Brian Dalton’un (37) boynuna tornavida sapladı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Dalton’un TIR’ın yanına giderek şoföre belgelerini geri uzattığı görülürken; TIR’ların girmesinin yasak olduğu bölgede bulunduğunu, bu sebeple de ceza kestiğini ve mahkemeye çıkması gerektiğini söylediği duyuldu. Aynı zamanda şoförün de cep telefonu ile polisi görüntülediği; polisin, sşoföre kimlik numarasını sorduğu ancak cevap alamadığı görüldü. Polisin verdiği belgeleri inceleyen şoför, aniden aracın kapısında bulunan bölmeden aldığı tornavida ile polise saldırdı. Polis de TIR saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

ABD medyası, polis memuru Dalton’un tornavida ile boynundan yaralandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken; saldırgan Collins’in ise olay yerinde öldüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

