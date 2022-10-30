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  4. Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısı gündem oldu! ''Bunların ikisi kavga ediyordu...''

Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısı gündem oldu! ''Bunların ikisi kavga ediyordu...''

30.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı futbol yorumlarıyla her hafta gündeme gelen Erman Toroğlu, katıldığı YouTube programında yine gündem olacak bir olay anlattı. Okul yıllarında Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'yla aynı okulda olduklarını söyleyen Toroğlu, o dönemde yaşadıkları anıları anlattı.

Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısı gündem oldu! ''Bunların ikisi kavga ediyordu...''

Erman Toroğlu, SportBox isimli YouTube kanalında, üniversite yıllarında yaşadığı Bahçeli be Kılıçdaroğlu anısını anlattı. Bu kez futbol yorumuyla değil, anlattığı olayla gündeme gelen Toroğlu sosyal medyada gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU DAHA SESSİZ"

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"Bahçeli'yle o dönem 'merhabamız' var. Kılıçdaroğlu biraz sessizdi. Bahçeli daha etkin bir adam. Sağ-Sol kavgası falan felaket o dönemde. Ben de Ankaragücü'nde oynuyorum o zamanlar. Araba almıştım 56 Chevrolet, üniversiteye gidiyorum. Kızları toplayıp geziyorum. Bunların ikisi kavga ediyordu o dönem üniversitede."

"ARADAN 50 YIL GEÇTİ..."

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"Bu olayların üstünden 50 yıl geçti bakın işte ben hala geziyorum, bunlar hala kavga ediyor. Kardeşim gençler gelsin ya, açın gençlerin önünü ya..."

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Erman Toroğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu da,

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