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Torosların efsanelere konu olan doğal güzellikleri! Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, bölgeye hayat veriyor

15.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Torosların eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl bölgeye hem doğal bir güzellik katıyor hem de hayat veriyor.

Torosların efsanelere konu olan doğal güzellikleri! Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, bölgeye hayat veriyor

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Batı Torosların ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl, doğal güzelliklerinin yanı sıra Elmalı ve Gömbe ovalarına da hayat veriyor. 1990 rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarından eriyen karla dolan, krater gölü olan Yeşilgöl'de su sıcaklığı 12 derece civarında.

Gömbe Ovası'na doğru akan toplam alanı 50 dekar olan göl suyunda yeşilin tüm tonları yer alıyor. Adını suyunun renginden alan Yeşilgöl'e kara yolu ulaşımı bulunmuyor. Göle ulaşmak için yaklaşık 100 metre yürümek gerekiyor. Bu nedenle yoğun bir ziyaretçi trafiği olmayan gölü sadece yaya olarak gelenler ve bölgeyi tanıyanlar geziyor. Yeşilgöl'den aşağı doğru akan sular, bir süre sonra yeryüzüne çıkıyor. Çıktığı noktadan borulara alınarak, Kaş, Elmalı ve Demre'nin bazı mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılayan suyun bir bölümü de Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine hayat veriyor.

UÇARSU 1800 RAKIMDA ÇIKIYOR

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Torosların en yüksek ikinci noktası olan Akdağ'ın eteklerindeki ikinci doğal güzellik ise Uçarsu Şelalesi. Yeşilgöl ile Uçarsu Şelalesi'ni bir tepe ayırıyor. Uçarsu Şelalesi denizden 1800 metre yükseklikte çıkıyor. Akdağ'ın eteklerinden ve Yeşilgöl'den gelen bir kaynağın birleşmesiyle 50 metre yükseklikten beyaz köpükler saçarak Gömbe Ovası'na doğru süzülerek akan Uçarsu Şelalesi, Gömbe Yaylası'nın içinden geçerek, Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'na akıyor. Bu suyun da sıcaklığı 12 derece civarında.

ABDAL MUSA EFSANESİ

Öte yandan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi, Alevi yurttaşlarca kutsal sayılıyor. Bu iki suyun kutsallığının; türbesi Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde bulunan Anadolu Ereni Abdal Musa'dan geldiğine inanılıyor. Efsaneye göre, Abdal Musa'nın Muğla tarafında bazı kişilere kızdığı için Uçarsu Şelalesi'nin suyunu kışın Muğla tarafına, yazın ise Gömbe Yaylası tarafına akıttığı inancı bölge halkı ve Alevi yurttaşlar arasında sıkça dillendiriliyor.

ALEVİLER KUTSAL SAYIYOR

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Alevi yurttaşlar Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl'ü ziyaret ederek, suyunu içiyor, ellerini ve yüzünü yıkıyor; kutsal saydıkları suyu, bidonlara koyarak yanlarında götürüyor. Ancak pandemi nedeniyle iki yıldır Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nde mayıs ayında düzenlenen Abdal Musa Şenlikleri yapılamadığı için iki kutsal suyun ziyaretçileri de bu dönem azaldı. Ama bu iki doğal güzellik açan çiçeklerle Torosların eteklerini süslemeye devam ediyor.

Muğla'dan Yeşilgöl'ü gezmeye gelen Erdi Tuna, "Yeşilgöl, Torosların bağrında muhteşem bir güzellik. Herkesin gelip, görmesini istiyorum ama kirletmeden" dedi.

Manavgat'tan Uçarsu Şelalesi'ni gezmeye gelen 7'nci sınıf öğrencisi Bulut Ateş de, "Uçarsu'ya ilk kez geldim. Muhteşem bir su. Torosların bağrından fışkıran buz gibi bir su. İçince insana ferahlık veriyor. Herkes gelsin, görsün burayı" diye konuştu.

(DHA)

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antalya
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