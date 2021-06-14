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Çöplükten arındırılıp müzeye dönüştürülen ev, yörenin bin yıllık tarihine ışık tutuyor

14.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde çöplükten arındırılan ev müzeye dönüştürüldü. Harabe görüntüsünden tamamen arındırılan ev, yörenin bin yıllık tarihine ışık tutan bir müze haline geldi. Müzede bin yıl önce kullanıldığı düşünülen ürünler de sergileniyor.

Çöplükten arındırılıp müzeye dönüştürülen ev, yörenin bin yıllık tarihine ışık tutuyor

Yeşilyuva köyünde yaşayan Seyda Goyan adlı vatandaş, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek’in de destekleri ile harabe halde bulunan toprak damlı taş duvarlı evi müzeye dönüştürmeye karar verdi. Çöplükten arındırılan evi müzeye dönüştüren Goyan, burada yüzlerce yıl önce kullanılan ürünleri sergilemeye başladı. Eserleri 5 ayda bir arala getiren Goyan, müzeyi ziyaretçilere ücretsiz olarak açtı.

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Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, müzede büyük dedelerinden kalma yaşam tarzlarının sergilendiğini söyledi. Benek, "Biz de bunları bir araya getirmesinde bu arkadaşımıza yardımcı olduk. Ben Türkiye’de çok yer gezdim ama ilk defa böyle bir müze gördüm. Büyüklerimizin yaşantısı buraya yansımış, bu yaşantıyı yıllar sonra biz de çocuklarımıza aktarabiliriz" dedi.

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Müze kurucusu Seyda Goyan ise müzeyi bu hale çok zor şartlar altında getirdiklerini söyledi. Goyan, müzeyi son haline getirmesinde kendisine yardımcı olan Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek’e teşekkür etti.

(İHA)

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