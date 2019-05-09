Toroslarda doğa fotoğrafçılarını bekleyen güzellik

Latince ismi, 'Paeonia Turcica' olan ve Anadolu'da 'ayı gülü', 'yaban gülü' isimleriyle bilinen şakayık EXPO 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği. 1300- 1800 rakımlarda yetişen şakayık, doğaseverlerin yanı sıra doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Antalya'daki pek çok yürüyüş kulübü doğaseverler için şakayık turları düzenliyor. Özellikle hafta sonları düzenlenen turlar yoğun ilgi görüyor.

Profesyonel dağcı ve tur rehberi olan Cuma Gök, hafta sonları düzenlenen kısa yürüyüş parkurlarına yoğun talep olduğunu, katılımcıların özellikle şakayıkları görüntülemek için turlara katıldığını söyledi. Doğaseverle 7 kilometrelik yürüyüşler yaptıklarını anlatan Gök, "Konyaaltı ilçesi Hisarçandır- Elmayanı Yaylası'ndan başlayarak 7 kilometrelik yürüyüşün ardından şakayığın yayılım gösterdiği bölgeye ulaşıyoruz. Bölgeye gelenler adeta bir renk cümbüşüyle karşılaşıyor" dedi.

Şakayığın 4 bin yıldır Anadolu topraklarında hayat bulan bir çiçek olduğunu, 'saray bitkisi' olarak tanındığını da aktaran Cuma Gök, "Yöreye göre farklı isimlerle biliniyor. 'Yaban gülü', 'dağ gülü', 'kan çiçeği', 'atlas çiçeği', 'ayı gülü' gibi isimleri var. EXPO 2016 Antalya'nın sembol çiçeği olmasıyla adını iyice duyurdu. Her yıl fotoğraflarını çekebilmek için sabırsızlıkla açmalarını bekliyoruz. Yöre halkının koruduğu şakayığın bilinçsiz kişilerce koparılmasının önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.



