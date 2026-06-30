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Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!

Türkiye'de keçi yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı iller arasında ilk sırada yer alan Mersin'de bu yıl yağışların beklentinin üzerinde gerçekleşmesiyle baharın yeni geldiği Toroslarda Yörüklerin zorlu mesaisi başladı. Kendi hayvanlarına çobanlık yapan Yörükler gün boyu dağlarda keçilerini otlattıklarını bu yılki yağışlardan memnun olduklarını anlattı.

Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arsında Mersin ilk sırada yer alıyor. Mersin genelinde yaklaşık 800 binden fazla keçi bulunduğu öğrenilirken, sıfır rakıma yaz, 2 bin rakım üzerindeki Toros dağlarının eteklerine bahar gelmesiyle Yörükler göç etti. Kentteki birçok Yörük Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasında yaylalardaki yerlerine yerleşti.

Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu! 1

Kış ve bahar mevsimlerinin yağışlı geçmesiyle Toroslarda oluşan kırlar ve çiçekler, balcılar gibi küçükbaş hayvan yetiştirenleri de mutlu etti. Erdemli ilçesine bağlı Evdilek Yaylası'ndan Eğriçayır Yaylası'na kadar birçok Yörük, kendilerine ait sürüleri gün doğumu ile birlikte otlatmaya çıkarmaya başladı. Gün boyu dağlarda hayvanlarını otlatanlar, bu yılki durumdan memnun olduklarını anlattı. Coğrafi şartlar nedeniyle en yoğun şekilde Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen keçilerden el de edilen ürünlerle geçimlerini sağlayan ailelerin zorlu yaşamları dikkat çekti.

Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu! 2

"BU SENE YAĞMURUMUZ ÇOK GÜZEL YAĞDI, OTUMUZ ÇOK GÜZEL OLDU"

Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi'nde yaşayan, yazın ise Toroslarda Evdilek Yaylası'nda hayvanlarını yetiştiren Yörüklerden Hasan Cücü, "Evdilek Yaylası'na çıkmışız. Yayla yapıyoruz, mal otlatıyoruz. Mesleğimiz çobanlık. Çoban geldik, çoban doğduk, çoban büyüdük, çobanlık yapıyoruz. Mersin'imiz, Türkiye'nin en fazla keçi üreten ilidir. Sütüyle, yoğurduyla, etiyle, besisiyle, Mersin'imiz en ileri olan bir ilimiz" dedi.

Kendisinin 250'ye yakın, bacanağının da 200 civarında hayvanı olduğunu anlatan Cücü, "Otlatıyoruz, güdüyoruz, sağıyoruz, sıkıyoruz. Sütümüz Konya Ereğli'ye gidiyor. Bu sene yağmurumuz çok güzel yağdı. Otumuz çok güzel, yemyeşil ortam. Kurban olduğum Allah herkese böyle sağlık sıhhat versin, şu yaylalarda yaşamayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu! 3

"TOROSLARDA BİTEN HAYAT TEKRAR CANLANDI"

Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan Celal Çay ise, "Şu anda Torosların eteğindeyiz. Bu yıl bolca yağmur olduğu için, otlar çok fazla Toroslarda. Hayvanlar yeteri kadar doyuyor, çobanlar çok mutlu. Çok güzel bir doğa var. Geçtiğimiz birkaç yıl çok kuraktı. Kurak olması sebebiyle buraları böyle yeşil göremiyorduk. Hatta buralarda hayat bitecek diyorduk ama bu yıl o biten hayat tekrar canlandı. Çok güzel bir ortam oluştu. Hayvanlar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Yaşam yeniden başladı Toroslarda" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Mersin Toroslar keçi Şehir hastanesi
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