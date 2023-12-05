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Torreira-Devrim Özkan aşkının ardından şimdi de Hadise... Tüm maçları gözünü kırpmadan izliyor, yeni aşkı Hakim Ziyech!

05.12.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son haftaların yıldızı Hakim Ziyech için çok konuşulacak bir aşk iddiası gündemde. Buna göre ünlü şarkıcı Hadise, Mertens'in evinde tanıştığı Faslı yıldıza aşık olurken yakın çevresine "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dediği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce de Torreira'nın ünlü Türk oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Torreira'nın ardından şimdi de bir başka isim aşk iddiaları ile gündemde.

Ünlü sanatçı Hadise'nin Galatasaray maçlarını izlemesinin sebebinin Sarı-Kırmızılılar'ın son haftalarda gerek performansı gerekse attığı gollerle büyük alkış alan Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ünlü şarkıcının yıldız isme aşık olduğu öne sürüldü.

MERTENS'İN EVİNDE TANIŞTILAR: BAMBAŞKAYIZ

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Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakınlaştığı yakın çevrelerine: "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri ortaya çıktı.

AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

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İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.

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