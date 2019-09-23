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Torun baldan tatlıdır! Kılıktan kılığa girdiler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Büyükanne ve büyükbaba tarafından büyütülmek benzersiz bir duygu. Sizi geçmişe götürecek bu fotoğrafları görünce kendi anılarınız gözünüzde canlanacak.

Torun baldan tatlıdır! Kılıktan kılığa girdiler

Hayattaki en değerli duygulardan biri büyükbaba ve büyükannelerin sevgisiyle büyümek. Büyükanne ve büyükbabalar çocuklarının onlara verdiği bir hediye gibi gördükleri torunları için her şeyi yapmaya hazır. Onlar uyuyana kadar yanlarında bekler, yemeklerini yedirir, patikler örer… İşte bu fotoğraflarda da büyükanne ve büyükbabaların torunlarıyla birlikte geçirdiği ilginç ve bir o kadar tatlı zamanları göreceksiniz. Çocukluğa geri dönmeye ne dersiniz?

1. Dede, torunu için gemiye benzeyen tahta bir beşik yapmış

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2. Torunu için “Infinity Gauntlet” adlı çizgi romanın sihirli eldivenini ören büyükannesi

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3. Hayallerinizdeki kıyafeti çizmeniz yeterli, büyükanneniz sizin için yapar

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4. Bu çocuk, harika büyükannesiyle beraber kostümlerini giyerek dondurma yeme şansına sahip

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5. Büyükanneniz sizin özel hayatınızdan endişe ederse size uygun bir eş bulmaya çalışabilir: “Bu benim torunum. O, bekar.”

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6. Lunaparkta beraber eğlenebileceğiniz bir dedeniz varsa hayat daha güzel

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7. Uyurken size destek olurlar

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8. İki torununun tişörtünü birbirine dikerek ikisine de aynı anda sevgisini gösteren büyükanne

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9. Daha sadece 9 aylık olan torununa karşılık 684 aylık dede!

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10. Büyükannesi doğru hesaplayamamış olsa da ona çorap örmeyi ihmal etmemiş

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11. Bu çocuk, büyükannesine her şeyin bir dolara satıldığı bir dükkandan 100 adet hediye istediğini söylemiş ve sonuç: 100 Noel hediyesi

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12. Gururlu dede, üniversiteye giden torunlarının şapkalarını koleksiyon yapmış

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13. Torunu büykannesinin ayakkabılarını beğenince büyükannesi aynı ayakkabıdan yeni bir çift ona hediye etmiş

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14. Yeni araba için büyükanneden bir hediye

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15. Bu büyükanne, torunuyla birlikte oyun oynamaya bayılıyor

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16. Büyükanne, torununa Noel hediyesi olarak en sevdiği karakterin olduğu bir örtü örmüş

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17. “Büyükannem beni “Oyuncak Hikayesi 1-2-3″ serilerini izlemeye götürdü. 4 için sıra bendeydi”

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18. “30’lu yaşlarımda üniversiteye dönme kararı aldım. Büyükannem bana destek için her ay kart yolluyor”

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19. Erkek arkadaşıyla yeni bir eve taşındığını öğrenen büyükannenin Noel hediyesi

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