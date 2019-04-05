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Toshiba ismini değiştirdi

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor. Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlarla piyasada olacak.

Toshiba ismini değiştirdi

Son yıllarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80'ini Sharp'a yani Foxconn'a satmıştı. Bu satışın ardından Toshiba isminin de değiştirilmesine karar verildi. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olacağı duyuruldu.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor.

Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan yeni dizüstü bilgisayar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor.

(DHA)

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toshiba Toshiba ismini değiştirdi Dynabook

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