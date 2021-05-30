Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin hikayelerini anlatan film Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenerek sinema perdesine aktarılmıştı. Peki Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi?

TOSUN PAŞA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pek çok usta ismin rol aldığı Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerden olan Tosun Paşa'nın yönetmenliğini Kartal Tibet, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez üstleniyor. Sevilen film Tosun Paşa'nın yapımı 1976 yılında tamamlanmıştır. Filmde Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanılmıştır. Filmdeki çöl sahneleri ise İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekilmiş, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, yine iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de yer alan Said Halim Paşa Yalısı kullanılmıştır.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Şener Şen

Ayşen Gruda

Adile Naşit

Müjde Ar

İhsan Bilsev

Bilge Zobu

Arap Celal

Ayten Erman

Zihni Göktay

Hikmet Gül

Ergin Orbey

Yasemin Esmergül

Oktar Durukan



