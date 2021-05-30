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Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

30.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz klasiklerinden Tosun Paşa filminin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin hikayelerini konu alan film Kartal Tibet klasiği olarak biliniyor. Peki Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenerek sinema perdesine aktarılan Tosun Paşa karakteriyle ünlü Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin hikayelerini anlatan film Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenerek sinema perdesine aktarılmıştı. Peki Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi?

TOSUN PAŞA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pek çok usta ismin rol aldığı Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerden olan Tosun Paşa'nın yönetmenliğini Kartal Tibet, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez üstleniyor. Sevilen film Tosun Paşa'nın yapımı 1976 yılında tamamlanmıştır. Filmde Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanılmıştır. Filmdeki çöl sahneleri ise İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekilmiş, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, yine iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de yer alan Said Halim Paşa Yalısı kullanılmıştır.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal
Şener Şen
Ayşen Gruda
Adile Naşit
Müjde Ar
İhsan Bilsev
Bilge Zobu
Arap Celal
Ayten Erman
Zihni Göktay
Hikmet Gül
Ergin Orbey
Yasemin Esmergül
Oktar Durukan


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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