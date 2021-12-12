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Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa'nın çekildiği Yeşil Vadi neresi? İşte oyuncu kadrosu...

12.12.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en sevilen filmlerinin başında gelen Tosun Paşa filminde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncular yer aldı. Tosun Paşa filminde iki köklü aile arasındaki çatışma işlendi. Filmin yönetmenliği Kartal Tibet'e, senaristliği ise Yavuz Turgul'a ait.

Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa'nın çekildiği Yeşil Vadi neresi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden değerli oyuncuları yer aldı. 1976'da beyazperdeye aktarılan film, başarılı hikayesi ile yıllardır seyircilerin ilgi odağı oldu. Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte detaylar...

Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa'nın çekildiği Yeşil Vadi neresi? İşte oyuncu kadrosu...

TOSUN PAŞA KONUSU

Şaban Tosun Paşa kılığına girer ve Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranır. Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve işler sarpa sarar.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin çekimleri Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde gerçekleştirildi. Filmin çöl sahneleri ise Kilyos'ta çekildi. Tosun Paşa'nun hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Filmin dış sahnelerinin çoğu Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal
  • Sıtkı Akçatepe
  • Ata Saka
  • Şener Şen
  • Akil Öztuna
  • Müjde Ar
  • Oktar Durukan
  • Cevdet Arıkan
  • Ayşen Gruda
  • Adile Naşit
  • Mete Sezer
  • Suna Yıldızoğlu
  • Hikmet Gül
  • Tuncay Gürel
  • Bilge Zobu
  • Günfer Feray
  • Ayten Erman
  • Ali Demir
  • Ergin Orbey
  • Filiz Toprak
  • Yasemin Esmergül
  • İhsan Bilsev
  • Akif Kilman
  • Zihni Göktay
  • Oya Aydonat
  • Celal Yonat
  • Hayri Esen
  • Sıdıka Duruer
  • Nevin Güler
  • Tevfik Şen


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