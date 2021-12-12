Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa'nın çekildiği Yeşil Vadi neresi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden değerli oyuncuları yer aldı. 1976'da beyazperdeye aktarılan film, başarılı hikayesi ile yıllardır seyircilerin ilgi odağı oldu. Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte detaylar...

TOSUN PAŞA KONUSU

Şaban Tosun Paşa kılığına girer ve Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranır. Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve işler sarpa sarar.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin çekimleri Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde gerçekleştirildi. Filmin çöl sahneleri ise Kilyos'ta çekildi. Tosun Paşa'nun hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Filmin dış sahnelerinin çoğu Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Sıtkı Akçatepe

Ata Saka

Şener Şen

Akil Öztuna

Müjde Ar

Oktar Durukan

Cevdet Arıkan

Ayşen Gruda

Adile Naşit

Mete Sezer

Suna Yıldızoğlu

Hikmet Gül

Tuncay Gürel

Bilge Zobu

Günfer Feray

Ayten Erman

Ali Demir

Ergin Orbey

Filiz Toprak

Yasemin Esmergül

İhsan Bilsev

Akif Kilman

Zihni Göktay

Oya Aydonat

Celal Yonat

Hayri Esen

Sıdıka Duruer

Nevin Güler

Tevfik Şen



