Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa'nın çekildiği Yeşil Vadi neresi? İşte oyuncu kadrosu...

Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden değerli oyuncuları yer aldı. 1976'da beyazperdeye aktarılan film, başarılı hikayesi ile yıllardır seyircilerin ilgi odağı oldu. Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte detaylar...
Şaban Tosun Paşa kılığına girer ve Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranır. Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve işler sarpa sarar.
Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahnelerinin çekimleri Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde gerçekleştirildi. Filmin çöl sahneleri ise Kilyos'ta çekildi. Tosun Paşa'nun hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Filmin dış sahnelerinin çoğu Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum