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Tosun Paşa nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

16.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi Türk sinemasının birbirinden değerli oyuncularının yer aldığı Tosun Paşa filmini ünlü yönetmen Kartal Tibet yönetti. Kült filmlerden biri olan Tosun Paşa'nın senaryosu ise Yavuz Turgul tarafından kaleme alındı.

Tosun Paşa nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

1976'da çekilen Tosun Paşa filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yer alıyor. Tosun Paşa karakteri, Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilerek oluşturuldu. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin başında gelen Tosun Paşa filminde Şaban, Tosun Paşa kılığına girer ve Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşıymış gibi davranır. Ancak Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminde Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü, Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak kullanıldı. Filmdeki çöl sahneleri İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekildi. İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

  • Akil Öztuna
  • Şener Şen
  • Kemal Sunal
  • Sıtkı Akçatepe
  • Müjde Ar
  • Suna Yıldızoğlu
  • Sıdıka Duruer
  • İhsan Bilsev
  • Cevdet Arıkan
  • Adile Naşit
  • Ayşen Gruda
  • Mete Sezer
  • Bilge Zobu
  • Hikmet Gül
  • Ayten Erman
  • Tuncay Gürel
  • Ergin Orbey
  • Oktar Durukan
  • Yasemin Esmergül
  • Ata Saka
  • Akif Kilman
  • Nevin Güler
  • Oya Aydonat
  • Celal Yonat
  • Hayri Esen
  • Tevfik Şen
  • Ali Demir
  • Günfer Feray
  • Zihni Göktay
  • Filiz Toprak


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