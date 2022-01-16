Tosun Paşa nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

1976'da çekilen Tosun Paşa filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yer alıyor. Tosun Paşa karakteri, Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilerek oluşturuldu. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin başında gelen Tosun Paşa filminde Şaban, Tosun Paşa kılığına girer ve Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşıymış gibi davranır. Ancak Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur.
Tosun Paşa filminde Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü, Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak kullanıldı. Filmdeki çöl sahneleri İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekildi. İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.
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