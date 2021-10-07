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Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü...

07.10.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosun Paşa filmi dahil hayatına 120 Yeşilçam filmi sığdıran Cevdet Arıkan’ın son hali görenleri üzdü. 74 yaşındaki emektar oyuncuya belediye yardım eli uzattı. İşte oyuncunun son hali…

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü...

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Tosun Paşa filmi bugün bile izlemeye doyamadığımız, efsane filmler arasında yer alıyor. Usta oyuncuların yer aldığı filmde bazı isimler var ki unutuldu gitti. Bu isimlerde birisi Suphi karakterini canlandıran Cevdet Arıkan oldu. Hayatına 120 Yeşilçam filmi sığdıran Arıkan’ın son hali, görenleri üzecek cinsten.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN SUPHİ’Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

İlk defa 1976 yılında yayınlanan bugün bile keyifle izlediğimiz Tosun Paşa filminde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi usta isimler yer aldı. Filmde yer alan bazı sanatçılar ise saymış olduğumuz bu isimler kadar şanslı olamadı. Bu kişilerden biri Tosun Paşa filminde Suphi rolünde oynayan Cevdet Arıkan oldu. 120 Yeşilçam filminde oynayan usta oyuncu Mersin’in Tarsus ilçesinde ikamet ediyor.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

CEVDET ARIKAN’A BELEDİYE’DEN YARDIM

Verdiği röportajda oyunculuğu “para için değil, sanat için yaptım” diyen Cevdet Arıkan, genç yaşta girdiği ve uzun yıllar emek harcadığı sinemadan uzaklaşarak, ailesiyle birlikte Tarsus’a yerleşti.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

Eşi ve çocuklarının İstanbul´da yaşamalarından dolayı Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi´nde tek katlı evde yalnız olarak yaşamını sürdüren ve sadece 65 yaş üstüne verilen yaşlılık maaşı geliri olan Cevdet Arıkan’ın durumu belediyeye iletildi.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

Arıkan adına nakit olarak kullanabileceği her ay para yüklenecek banka kartı düzenlendi. İhtiyaçlarını karşılamada destek olacak kart, muhtar tarafından kendisine teslim edildi.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

CEVDET ARIKAN KİMDİR?

1948 Adana doğumlu olan Cevdet Arıkan 12 yaşında vücut geliştirme ve halter sporuna başladı. 26 yaşıma kadar sporun içinde oldu. “Adana Halter ve Vücut Şampiyonu” ve “Adana Adale Kralı” seçildi.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

Apartmanlarda merdivenleri ellerinin üzerinde çıkmasından dolayı, “yürüyen asansör” diye lakap takmışlardı.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

1970’de Adana Vücut Geliştirme Şampiyonu olduktan sonra bir dönem fotoroman sayfalarında yer aldı. 67 fotoromanda rol alan Arıkan, Saklambaç, İnci, Kelebek ve daha bir çok gazetenin ekinde Sezen Aksu, Nil Burak, Yasemin Kutsi gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu ve birçok sanatçıyla fotoromanları oldu.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

Film yapımcılarının dikkatini çeken Arıkan, 120 filmde rol aldı.

Kemal Sunal’ın “Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo”, Ferdi Tayfur’un “Çeşme”, “Ben de Özledim”, Cüneyt Arkın’ın “Gırgır Ali” ve “İstasyon” filmleri başta olmak üzere, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalıştı. Ayrıca TRT televizyonu tarafından çekilen aralarında Kartallar Yüksek Uçar’ın da bulunduğu 5 dizide rol aldı.

Tosun Paşa’nın Suphi’si şimdi ne yapıyor? İşte Cevdet Arıkan'ın şimdiki görüntüsü

Sinemaya 40 yıl emek veren Arıkan emekli olduktan sonra Mersin’in Tarsus ilçesinde yerleşmiştir. Arıkan 6 çocuk, 5 torun sahibidir.

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