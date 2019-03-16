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Total War: Three Kingdoms için sistem gereksinimleri belli oldu

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TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

Creative Assembly, Total War serisinin yeni oyunu Three Kingdoms için PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Total War: Three Kingdoms için sistem gereksinimleri belli oldu

Açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Minimum (tümleşik):

Windows 7 64 Bit
Intel Core i7-8550U 1.80 GHz
6 GB RAM
Intel UHD Graphics 620
1280 x 720 çözünürlükte grafik ayarları düşüğe getirilince campaign haritasında 25-35 fps bekleyin. 

Minimum (tümleşik olmayan):

Windows 7 64 Bit
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
4 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | AMD Radeon HD 7850 1GB VRAM
1280 x 720 çözünürlükte grafik ayarları düşüğe getirilince campaign haritasında 25-35 fps bekleyin. 

Önerilen:

Windows 10 64 Bit
Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 2600X
8 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD R9 Fury X 4GB VRAM
1920 x 1080 çözünürlükte grafik ayarları yükseğe getirilince campaign haritasında 45-55 fps bekleyin.
60 fps ve üstü için:
Windows 10 64 Bit
Intel Core i7-8700K
8 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce RTX 2060
1920 x 1080 çözünürlükte grafik ayarları ultraya getirilince 60 fps ya da daha fazlasını bekleyin.

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Creative Assembly pc sega sistem gereksinimleri strateji Total War Total War: Three Kingdoms

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