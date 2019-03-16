Total War: Three Kingdoms için sistem gereksinimleri belli oldu

Açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Minimum (tümleşik):



Windows 7 64 Bit

Intel Core i7-8550U 1.80 GHz

6 GB RAM

Intel UHD Graphics 620

1280 x 720 çözünürlükte grafik ayarları düşüğe getirilince campaign haritasında 25-35 fps bekleyin.

Minimum (tümleşik olmayan):



Windows 7 64 Bit

Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz

4 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | AMD Radeon HD 7850 1GB VRAM

1280 x 720 çözünürlükte grafik ayarları düşüğe getirilince campaign haritasında 25-35 fps bekleyin.

Önerilen:



Windows 10 64 Bit

Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 2600X

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD R9 Fury X 4GB VRAM

1920 x 1080 çözünürlükte grafik ayarları yükseğe getirilince campaign haritasında 45-55 fps bekleyin.

60 fps ve üstü için:

Windows 10 64 Bit

Intel Core i7-8700K

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce RTX 2060

1920 x 1080 çözünürlükte grafik ayarları ultraya getirilince 60 fps ya da daha fazlasını bekleyin.





