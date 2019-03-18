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Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri

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TEKNOLOJİ  | 18.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Strateji türündeki Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Çok yakında PC’ye gelecek olan Total War: Three Kingdoms’ın sistem gereksinimleri haberimizde. İşte Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri!

Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri

23 Mayıs’ta PC için çıkışını gerçekleştirecek olan Total War: Three Kingdoms‘ın bugün sistem gereksinimleri belli oldu. Strateji türündeki Total War: Three Kingdoms, büyük savaşlar için oldukça güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyuyor.

Eğer Total War: Three Kingdoms‘ı online olarak oynamak istiyorsanız en azından GTX 10 serisi bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Oyun ultra ayarlar için ise RTX 2080 ekran kartı talepe ediyor.

Total War: Three Kingdoms minimum sistem gereksinimleri

25-35 FPS için düşük ayarlarda 1280×720 çözünürlük
İşletim sistemi: Windows 7 64 Bit
İşlemci: i7-8550U 1.80GHz
RAM: 6GB
Ekran kartı: Intel UHD Graphics 620

Total War: Three Kingdoms önerilen sistem gereksinimleri

45-55 FPS için yüksek ayarda 1920×1080 çözünürlük
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X
RAM: 8GB
Ekran kartı: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM

Total War: Three Kingdoms 60 FPS üstü sistem gereksinimleri

60 FPS ve üstü ultra ayarlarda 1920×1080 çözünürlük
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel® Core™ Intel i7-8700K
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce RTX 2060

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Anahtar Kelimeler:
Total War oyun

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