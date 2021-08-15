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Tottenham 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

15.08.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, Harry Kane'in oynamadığı maçta son şampiyon Manchester City'yi Son'un golüyle 1-0 mağlup etti ve evinde rakibine karşı üst üste 4. galibiyetini aldı.

Tottenham 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

Premier Lig'in ilk haftasında ligin iki iddialı ekibi Tottenham evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Londra'da 62 bin kişinin doldurduğu Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 1-0 kazandı ve Pep Guardiola'nın kabusu olmayı sürdürdü.

Oyunun kontrolünü Manchester City'ye veren ve hızlı hücumlarla etkili olma planını sahaya yansıtan Tottenham'a galibiyeti getiren gol, 55. dakikada Güney Koreli süperstarı Heung-min Son'dan geldi. Wolverhampton'dan gelen yeni hocası Nuno Espirito Santo'ya galibiyeti armağan eden Son, sağ kanattan gelişen atakta Ake'yi ekarte ederek uzak direğe yaptığı plaseyle ağları sarstı.

MAÇI İZLİYOR MUSUN KANE?

Tottenham'ın adı Manchester City ile anılan yıldızı Harry Kane, karşılaşmada kadroda yer almadı ve transfer söylentileri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Karşılaşmanın son dakikalarında İngiliz taraftarlar da, "Maçı izliyor musun Kane" şeklinde tezahürat yaparak İngiliz golcüye göndermede bulundu.

Manchester City'de 117 milyon euroluk yeni transfer Grealish, mavi formalarla ilk lig maçında sahaya çıkarken, 90 dakika oynadı ancak etkili olmayı başaramadı. Öte yandan geçen sezona golleriyle damga vuran İlkay Gündoğan da mücadelede 90 dakika süre aldı.

PEP GUARDIOLA BİR İLKİ YAŞADI

City'nin menajeri Pep Guardiola, üst üste 4 Tottenham deplasmanında yenilgi alırken kariyerinde ilk kez bir deplasmanda bunu yaşadı. Öte yandan Heung-min Son, 11 kez ağlarını sarstığı Southampton'ın ardından en çok gol attığı 2. takım olan Manchester City'yi bir kez daha boş geçmedi.

Lige beklemediği bir yenilgiyle başlayan Manchester City, 2. haftada görece daha zayıf bir rakip olan Norwich City karşısında 3 puan arayacak. Tottenham ise 2'de 2 yapmak için Espirito Santo'nun eski takımı Wolverhampton'a konuk olacak.

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