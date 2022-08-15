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  4. Totti'nin tek aşkı Roma kaldı! 20 yıllık eşi tarafından antrenörüyle aldatıldı...

Totti'nin tek aşkı Roma kaldı! 20 yıllık eşi tarafından antrenörüyle aldatıldı...

15.08.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Totti'nin tek aşkı Roma kaldı! Geçtiğimiz günlerde 20 yıllık evliliğini sonlandıran İtalya ve dünyanın efsane futbolcusu Francesco Totti için ihanet iddiası ortaya atıldı.

Totti'nin tek aşkı Roma kaldı! 20 yıllık eşi tarafından antrenörüyle aldatıldı...

İtalya'nın yetiştirdiği ender yetenekler arasında gösterilen Totti'ye büyük şok! Dev takımların kendisine büyük rakamlar teklif etmesine rağmen Roma'ya bağlılığından ötürü takımını bırakmayan ve kariyerini Roma'da sonlandıran Totti aldatıldı...

TEMMUZ AYINDA AYRILMIŞLARDI

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20 yıllık evliliği bulunan Totti, 13 Temmuz'da eşiyle ayrıldığını açıklamıştı. Bu olayın ardından İtalya'da birçok dedikodu ortaya atılmış fakat hiçbiri ciddiye alınmamıştı. Fakat konuşulan son konu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MESAJLARINI YAKALADI! ANTRENÖRÜ İLE...

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3 çocuğu bulunan Totti'nin 20 yıllık eşi tarafından aldatıldığı iddia edildi. Eşini kişisel antrenörü ile aldattığı söylenen Ilary Blasi, sosyal medyada büyük tepkiye maruz kaldı. Roma efsanesi Totti'nin bir süredir eşinden şüphelendiği ve telefonunu karıştırarak kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile olan uygunsuz mesajları bulması sonrası boşandığı iddia edildi.

45 yaşındaki Francesco Totti, ayın 15 gününü Milano’da çalışmak için geçiren 41 yaşındaki eşi Ilary Blasi’nin sık sık Cristiano Iovino ile vakit geçirmesinden rahatsızlık duydu ve mesajları karıştırma yoluna başvurdu.

‘ONA HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM’

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Totti Temmuz ayında yaptığı boşanma açıklamasında eski eşine saygı duymaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

“Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary’ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum”


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