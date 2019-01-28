Toyota'dan flaş dizel kararı! Türkiye'de satışı durdurdu (Yeni Corolla Hybrid (Hibrit) özellikleri)

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye’de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.

Otomotiv dünyasını sarsan kararla ilgili Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada “Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

Adapazarı’nda üretilen yeni Corolla Sedan’la birlikte, Toyota dizel satışına son verdi. Dünyayı sarsan emisyon skandalı sonrası otomotiv dünyasında taşları yerinden oynattı. Avrupa'da getirilen yasaklar ve kısıtlamaların ardınan satışları düşen otomotiv devleri dizel üretmeme kararı almaya başladı. Bunların başında da Japon devi Toyoto geliyor.

Öte yandan otomotiv devi yeni otomobili Corolla Sedan'ı piyasaya çıkarmaya haazırlanıyor. Adapazarı'nda üretilen Corolla Sedan, daha prestijli tasarımı, en ileri teknoloji ve güvenlik donanımları ve hibrit motor seçeneği ile 14 Şubat'ta satışa sunulacak.

TOYOTA HYBRİD ÖZELLİKLERİ-YAKIT DURUMU!

Yükesek yakıt tasarrufu ile mümkün olan en düşük emisyon değerlerini bir araya getiren, Yeni Corolla Hybrid, 1.8 litre hibrit motoruyla sarsıntısız ve rahat bir sürüş sağlarken, kendi kendine şarj olduğu için hiçbir zaman fişe takmanız gerekmeyecek.

YENİ COROLLA HYBRİD TASARIMI

Yeni renk seçenekleri ve tasarımıyla dikkat çeken yeni Corolla Hybrid, ön ve arka kısımda geniş ve güçlü bir duruş sergilerken, baskın ön ızgara ve zarif LED farlar ile göz kamaştırıyor. Bu etkileyici dış görünüm, üstün kalitedeki şık iç mekan ile tamamlanıyor.

YENİ COROLLA HYBRİD GÜVENLİ Mİ?

Yeni Corolla’da sunulan en yeni Toyota Safety Sense teknolojileri, güvenlik özelliklerinde yeni bir standart ortaya koyarken, olası tehlikelere karşı uyarmakla birlikte yol boyunca sürüş desteği özelliğiyle öne çıkıyor.

Ağırlık merkezinin yere yakın olması sürüşün tüm özelliklerini iyileştirirken, gelişmiş süspansiyon sistemi de son derece sarsıntısız bir sürüş sağlıyor.



