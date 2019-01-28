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Toyota'dan flaş dizel kararı! Türkiye'de satışı durdurdu (Yeni Corolla Hybrid (Hibrit) özellikleri)

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Toyota, Türkiye’de dizel otomobil satışını durdurma kararı aldı. Otomobil devi, Türkiye’de artık sadece hibrit ve benzinli motor satacak. Öte yandan, Japoın firma, yeni Corolla Hybrid'i 14 Şubat'ta satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte yeni Corolla Hybrid özellikleri ve tüm detaylar...

Toyota'dan flaş dizel kararı! Türkiye'de satışı durdurdu (Yeni Corolla Hybrid (Hibrit) özellikleri)

Adapazarı’nda üretilen yeni Corolla Sedan’la birlikte, Toyota dizel satışına son verdi. Dünyayı sarsan emisyon skandalı sonrası otomotiv dünyasında taşları yerinden oynattı. Avrupa'da getirilen yasaklar ve kısıtlamaların ardınan satışları düşen otomotiv devleri dizel üretmeme kararı almaya başladı. Bunların başında da Japon devi Toyoto geliyor.

2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda araçlarını sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde Avrupa’da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurmuştu.

Otomotiv dünyasını sarsan kararla ilgili Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada “Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

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TÜRKİYE'DE DİZEL SATIŞINI DURDURAN İLK MARKA OLDU

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye’de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.

Öte yandan otomotiv devi yeni otomobili Corolla Sedan'ı piyasaya çıkarmaya haazırlanıyor. Adapazarı'nda üretilen Corolla Sedan, daha prestijli tasarımı, en ileri teknoloji ve güvenlik donanımları ve hibrit motor seçeneği ile 14 Şubat'ta satışa sunulacak.

TOYOTA HYBRİD ÖZELLİKLERİ-YAKIT DURUMU!

Yükesek yakıt tasarrufu ile mümkün olan en düşük emisyon değerlerini bir araya getiren, Yeni Corolla Hybrid, 1.8 litre hibrit motoruyla sarsıntısız ve rahat bir sürüş sağlarken, kendi kendine şarj olduğu için hiçbir zaman fişe takmanız gerekmeyecek.

YENİ COROLLA HYBRİD TASARIMI

Yeni Corolla Hybrid

Yeni renk seçenekleri ve tasarımıyla dikkat çeken yeni Corolla Hybrid, ön ve arka kısımda geniş ve güçlü bir duruş sergilerken, baskın ön ızgara ve zarif LED farlar ile göz kamaştırıyor. Bu etkileyici dış görünüm, üstün kalitedeki şık iç mekan ile tamamlanıyor.

YENİ COROLLA HYBRİD GÜVENLİ Mİ?

Yeni Corolla Hybrid özellikleri

Yeni Corolla’da sunulan en yeni Toyota Safety Sense teknolojileri, güvenlik özelliklerinde yeni bir standart ortaya koyarken, olası tehlikelere karşı uyarmakla birlikte yol boyunca sürüş desteği özelliğiyle öne çıkıyor.

Ağırlık merkezinin yere yakın olması sürüşün tüm özelliklerini iyileştirirken, gelişmiş süspansiyon sistemi de son derece sarsıntısız bir sürüş sağlıyor.

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