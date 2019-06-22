Mynet Trend

Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Aslında uzun yıllardır yaşanan; ancak şimdilerde çok daha sık duyduğumuz bir dizi trajik otomobil kazası meydana geliyor. Belki de bunlardan  en trajik olanı karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler.

Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

Herkesin hızlı yaşadığı bu çağda sürücüler de zaman zaman dikkatsiz davranabiliyor. Sadece trafikte seyir halinde değil kendi evlerinin garajlarında hareketsiz haldeyken bile. Bir tuşa basmayı unutmak gibi basit sayılabilecek bazı dalgınlıklar ise bazen ciddi sonuçlara sebep olabiliyor; mesela ölüm gibi.

Genellikle evlerin kapalı garajlarında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm haberlerini kapalı müstakil ev ve garaj kültürünün yaygın olduğu ABD’de maalesef ki sık sık yaşanıyor. Tabii sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde.

Yeni araçlarda anahtarsız erişimin gittikçe yaygınlaştığı son dönemde sürücülerin bir kısmı araçlarını garaja park ettikten sonra start-stop düğmesine basmayı unutup araçlarını öylece terk edebiliyor. Dahası bu yeni otomobillerin motorları oldukça sessiz çalışıyor, sürücülerin motorun çalıştığını fark etmemesi işten bile değil.

Bu durumda benzinli veya dizel bir motorlar saatlerce çalışabilir, keza hibritlerde de durum benzer; benzinli motorlar da elektrik bataryalarını şarj edebilmek için büyük ihtimalle çalışacaktır. Bu da dakikalar içinde içeride dev bir karbonmonoksit emisyonuna sebep olacaktır. Hele bir de garajınız evinize direkt içeriden bağlıysa bu en iyi ihtimalle ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesine neden olacaktır.

Japon otomotiv devi Toyota, yeni geliştirdiği motor kapama teknolojisi ile karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı trajik ölümlerin önüne geçecek.

Toyota, mühendislerinin geliştirdiği motor kapama özelliği; sürücünün araçtan motoru kapatmadan ayrılması durumunda onu dijital anahtarı veya akıllı telefonu üzerinden “aracınızın motorunu durdurun!” şeklinde sesli ve görsel olarak uyarır. Eğer sürücü uyarıları dikkate alıp belli bir süre içinde start-stop tuşuna basarak aracının motorunu kapatmazsa araç kendini mekanik yollarla kapatır. Böylece kaza risk ortadan kalkar ve olası bir yaralanma veya ölümün önüne geçilmiş olur.

Japon otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda tüm dünyada belki de binlerce canı kurtaracak bu yeni güvenlik özelliğinin 2020 model yılındaki Toyota modellerinde ve mutlaka Lexus markasında yer alacağı müjdesini verdi.

En çok izlenen Netflix filmleri!

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı
Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performansHuawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toyota trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda etti

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Huawei P30’a yakından bakıyoruz

Huawei P30’a yakından bakıyoruz

Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Xbox Project Scarlett tek konsol olacak!

Xbox Project Scarlett tek konsol olacak!

Nokia 3 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı

Nokia 3 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.