Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

Herkesin hızlı yaşadığı bu çağda sürücüler de zaman zaman dikkatsiz davranabiliyor. Sadece trafikte seyir halinde değil kendi evlerinin garajlarında hareketsiz haldeyken bile. Bir tuşa basmayı unutmak gibi basit sayılabilecek bazı dalgınlıklar ise bazen ciddi sonuçlara sebep olabiliyor; mesela ölüm gibi.

Genellikle evlerin kapalı garajlarında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm haberlerini kapalı müstakil ev ve garaj kültürünün yaygın olduğu ABD’de maalesef ki sık sık yaşanıyor. Tabii sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde.

Yeni araçlarda anahtarsız erişimin gittikçe yaygınlaştığı son dönemde sürücülerin bir kısmı araçlarını garaja park ettikten sonra start-stop düğmesine basmayı unutup araçlarını öylece terk edebiliyor. Dahası bu yeni otomobillerin motorları oldukça sessiz çalışıyor, sürücülerin motorun çalıştığını fark etmemesi işten bile değil.

Bu durumda benzinli veya dizel bir motorlar saatlerce çalışabilir, keza hibritlerde de durum benzer; benzinli motorlar da elektrik bataryalarını şarj edebilmek için büyük ihtimalle çalışacaktır. Bu da dakikalar içinde içeride dev bir karbonmonoksit emisyonuna sebep olacaktır. Hele bir de garajınız evinize direkt içeriden bağlıysa bu en iyi ihtimalle ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesine neden olacaktır.