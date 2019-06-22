Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

Herkesin hızlı yaşadığı bu çağda sürücüler de zaman zaman dikkatsiz davranabiliyor. Sadece trafikte seyir halinde değil kendi evlerinin garajlarında hareketsiz haldeyken bile. Bir tuşa basmayı unutmak gibi basit sayılabilecek bazı dalgınlıklar ise bazen ciddi sonuçlara sebep olabiliyor; mesela ölüm gibi.
Genellikle evlerin kapalı garajlarında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm haberlerini kapalı müstakil ev ve garaj kültürünün yaygın olduğu ABD’de maalesef ki sık sık yaşanıyor. Tabii sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde.
Yeni araçlarda anahtarsız erişimin gittikçe yaygınlaştığı son dönemde sürücülerin bir kısmı araçlarını garaja park ettikten sonra start-stop düğmesine basmayı unutup araçlarını öylece terk edebiliyor. Dahası bu yeni otomobillerin motorları oldukça sessiz çalışıyor, sürücülerin motorun çalıştığını fark etmemesi işten bile değil.
Bu durumda benzinli veya dizel bir motorlar saatlerce çalışabilir, keza hibritlerde de durum benzer; benzinli motorlar da elektrik bataryalarını şarj edebilmek için büyük ihtimalle çalışacaktır. Bu da dakikalar içinde içeride dev bir karbonmonoksit emisyonuna sebep olacaktır. Hele bir de garajınız evinize direkt içeriden bağlıysa bu en iyi ihtimalle ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesine neden olacaktır.
Japon otomotiv devi Toyota, yeni geliştirdiği motor kapama teknolojisi ile karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı trajik ölümlerin önüne geçecek.
Toyota, mühendislerinin geliştirdiği motor kapama özelliği; sürücünün araçtan motoru kapatmadan ayrılması durumunda onu dijital anahtarı veya akıllı telefonu üzerinden “aracınızın motorunu durdurun!” şeklinde sesli ve görsel olarak uyarır. Eğer sürücü uyarıları dikkate alıp belli bir süre içinde start-stop tuşuna basarak aracının motorunu kapatmazsa araç kendini mekanik yollarla kapatır. Böylece kaza risk ortadan kalkar ve olası bir yaralanma veya ölümün önüne geçilmiş olur.
Japon otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda tüm dünyada belki de binlerce canı kurtaracak bu yeni güvenlik özelliğinin 2020 model yılındaki Toyota modellerinde ve mutlaka Lexus markasında yer alacağı müjdesini verdi.
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