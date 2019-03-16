Toyota uzay yolculuğuna çıkıyor

2029 yılı için yaptığı Ay’ın yüzeyine inme planı için Toyota ile anlaşan JAXA Toyota’dan uzay aracı geliştirmesini istedi. Basınçlı otonom uzay aracını yapacak olan Toyota uzay araçtaki astronotlar için çok fazla özgürlük sağlamayı amaçlıyor.
Toyota uzay aracının özelliklerine birlikte bakalım.
Toyota‘nın yakıt hücresi teknolojisi ve güneş enerjisini kullanarak 2 kişiyi 10.000 kilometreye kadar taşıyacak.
6 tekerliğe sahip bu araç astronotlar için aracın içinde uzay elbisesi olmadan keşfe devam edebilecekleri bir yaşam alanı sunuyor.
13 metrekarelik yaşam alanına sahip bu araca büyüklük açısından bakarsak 2 minibüs büyüklüğünde olacak.
İleri zamanda gerçekleşecek bu proje için SpaceX de AJAX ile konuştu. Bu kadar değerli ve önemli olan projenin sonuçlarını merakla bekliyoruz.
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