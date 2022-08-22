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Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek havuzda bikinili pozlarıyla mest etti!

22.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Çağla Şimşek güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Şu sıralar, sevilen dizi Tozluyaka'da Hazal rolüne hayat veren Çağla Şimşek sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak havuzda çekildiği pozları paylaşan Şimşek, takipçilerini mest etti.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek havuzda bikinili pozlarıyla mest etti!

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk mesleğini sürdüren Çağla Şimşek hem TikTok hem de Instagram hesabından aktif bir şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor. Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla şimşek havuz pozlarıyla görenleri büyüledi.

HAVUZ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Henüz 20 yaşında olan Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine 5 yaşında 'Elveda Derken' adlı dizide 'Naz' karakteriyle başlamıştır.

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Şimşek, bugüne kadar toplam 10 dizi ve 3 sinema filminde rol almıştır.

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Aslen Samsunlu olan oyuncu İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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Sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşımlarda bulunan Çağla Şimşek takipçilerinden güzelliğine övgüler alıyor.

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İşte Çağla Şimşek'in takipçilerini mest ettiği havuz pozları;

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## Tarzınızı konuşturacağınız birbirinden şık bikini modellerine ulaşmak için buraya tıklayın.


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Anahtar Kelimeler:
FOX Çağla Şimşek Tozluyaka dizisi
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