Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek havuzda bikinili pozlarıyla mest etti!

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk mesleğini sürdüren Çağla Şimşek hem TikTok hem de Instagram hesabından aktif bir şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor. Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla şimşek havuz pozlarıyla görenleri büyüledi.

HAVUZ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Henüz 20 yaşında olan Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine 5 yaşında 'Elveda Derken' adlı dizide 'Naz' karakteriyle başlamıştır.

Şimşek, bugüne kadar toplam 10 dizi ve 3 sinema filminde rol almıştır.

Aslen Samsunlu olan oyuncu İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşımlarda bulunan Çağla Şimşek takipçilerinden güzelliğine övgüler alıyor.

İşte Çağla Şimşek'in takipçilerini mest ettiği havuz pozları;

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