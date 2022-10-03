Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

FOX'un gençlik dizisi Tozluyaka'da hayat verdiği Kenan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Emre Kınay, yalnızca mesleğiyle değil, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak konusu oluyor. Emre Kınay'ın, Emine Ün ile olan evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay'ı görenler ''Anne ve babasının kopyası'' demeden edemiyor.

52 yaşındaki Emre Kınay, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Erkan Ağa karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Güneşi Beklerken, İki Aile, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda gibi ses getiren yapımlarda rol alan yıldız, birçok tiyatro oyununda da sahneye çıktı.

Siyasete de ilgi duyan Emre Kınay, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Emre Kınay, 2004 yılında manken Emine Ün ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin bu evlilikten 'Duru' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

2009 yılında evliliklerini bitirme alan ikili, kızları nedeniyle arkadaşlıklarını halen sürdürüyor.

Şimdilerde 18 yaşında bir genç kız olan Duru Kınay, son haliyle görenleri şaşırttı.

Annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Duru Kınay, şimdiden güzelliğiyle magazin aleminin ilgi odağı oldu bile.

Emre Kınay, kızı Duru ile baba kız pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba kızın pozlarına övgü dolu yorumlar yağıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nazar değmesin'', ''Hem anneye hem babaya bu kadar mı benzer!'' ve ''Çok güzel bir kız'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Emre Kınay, kızına olan sevgisini dile getirmek için kurduğu tiyatro topluluğuna 'Duru Tiyatro' adını vermişti.



