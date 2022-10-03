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Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

03.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serra Pirinç, Ecem Çalhan, Ahmet Haktan Zavlak, Ulvi Kahyaoğlu ve Kaan Miraç Sezen gibi isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitledi. En son Şarkılar Bizi Söyler projesinde yer alan ünlü oyuncu Emre Kınay, Tozluyaka dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizide özel bir okulun sahibi Kenan karakterine hayat veren Emre Kınay'ın özel yaşamı merak konusu oldu. Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

FOX'un gençlik dizisi Tozluyaka'da hayat verdiği Kenan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Emre Kınay, yalnızca mesleğiyle değil, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak konusu oluyor. Emre Kınay'ın, Emine Ün ile olan evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay'ı görenler ''Anne ve babasının kopyası'' demeden edemiyor.

52 yaşındaki Emre Kınay, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Erkan Ağa karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Güneşi Beklerken, İki Aile, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda gibi ses getiren yapımlarda rol alan yıldız, birçok tiyatro oyununda da sahneye çıktı.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Siyasete de ilgi duyan Emre Kınay, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Emre Kınay, 2004 yılında manken Emine Ün ile dünyaevine girdi.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Ünlü çiftin bu evlilikten 'Duru' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

2009 yılında evliliklerini bitirme alan ikili, kızları nedeniyle arkadaşlıklarını halen sürdürüyor.

Şimdilerde 18 yaşında bir genç kız olan Duru Kınay, son haliyle görenleri şaşırttı.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Duru Kınay, şimdiden güzelliğiyle magazin aleminin ilgi odağı oldu bile.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Emre Kınay, kızı Duru ile baba kız pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Baba kızın pozlarına övgü dolu yorumlar yağıyor.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nazar değmesin'', ''Hem anneye hem babaya bu kadar mı benzer!'' ve ''Çok güzel bir kız'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Emre Kınay, kızına olan sevgisini dile getirmek için kurduğu tiyatro topluluğuna 'Duru Tiyatro' adını vermişti.

Tozluyaka'nın Kenan'ı Emre Kınay'ın kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Tozluyaka'nın yıldızı Emre Kınay'ın kızı güzelliğiyle hayran bıraktı! ''Annesinin fotokopisi!''

Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! "Bu ne hız"


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