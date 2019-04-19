TP-Link RE365 : Sınır tanımayan menzil genişletici

TP-Link RE365’in öncelikle üzerinde yer alan priz kısmı dikkat çekiyor. Evet, bir yandan bu cihazı prize takıp kullanırken bir yandan da diğer ev aletlerinizden bir tanesini bu ürünün üzerindeki prize takarak kullanabilirsiniz. Böylece yer işgâli de olmuyor. Bence çok iyi düşünülmüş.

Tasarım tarafında ikinci konu ise, antenin yay şekilde tasarlanması ve böylece özellikle çocuklu ailelerde çocukların güvenliğine sorun teşkil etmemesi. Görüldüğü gibi bu kez sivri sayılabilecek uclu anten tasarımı tercih edilmemiş.

TP-Link RE365’in üzerinde bir WPS butonu, butonun etrafında da menzil genişleticinizin düzgün çalışıp çalışmadığını gösteren led halka yer alıyor. Eğer mavi yanıyorsa sorun yok, ama kırmızı yanıyorsa demek ki konumlandırmayı tekrar yapmalısınız.

Cihazın yan tarafında bir de Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu sayede televizyon ve Blu-Ray cihazı gibi ürünlerle kablolu bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.

TP-Link RE365’in kurulumu ve kullanımı çok kolay. Öncelikle prize takıyorsunuz ve ardından ister internet tarayıcısını açarak, isterseniz de akıllı telefonunuz üzerinden Tether uygulaması aracılığıyla kurulumu yapabilirsiniz. Ayrıca, WPS aracılığıyla daha hızlı kurulum da mümkün, lakin pek çok kullanıcının WPS tarafında güvenlik kaygıları bulunduğunu da belirtelim.