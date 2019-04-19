Mynet Trend

TP-Link RE365 : Sınır tanımayan menzil genişletici

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

İyi bir modem router’ınız, iyi bir de internet bağlantı hızınız var diyelim. Peki evinizin her noktasında aynı bağlantı hızını alabiliyor musunuz? TP-Link RE365 ile sınırları ortadan kaldırın.

TP-Link RE365 : Sınır tanımayan menzil genişletici

TP-Link RE365’in öncelikle üzerinde yer alan priz kısmı dikkat çekiyor. Evet, bir yandan bu cihazı prize takıp kullanırken bir yandan da diğer ev aletlerinizden bir tanesini bu ürünün üzerindeki prize takarak kullanabilirsiniz. Böylece yer işgâli de olmuyor. Bence çok iyi düşünülmüş.

Tasarım tarafında ikinci konu ise, antenin yay şekilde tasarlanması ve böylece özellikle çocuklu ailelerde çocukların güvenliğine sorun teşkil etmemesi. Görüldüğü gibi bu kez sivri sayılabilecek uclu anten tasarımı tercih edilmemiş.

TP-Link RE365’in üzerinde bir WPS butonu, butonun etrafında da menzil genişleticinizin düzgün çalışıp çalışmadığını gösteren led halka yer alıyor. Eğer mavi yanıyorsa sorun yok, ama kırmızı yanıyorsa demek ki konumlandırmayı tekrar yapmalısınız.

Cihazın yan tarafında bir de Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu sayede televizyon ve Blu-Ray cihazı gibi ürünlerle kablolu bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.

TP-Link RE365’in kurulumu ve kullanımı çok kolay. Öncelikle prize takıyorsunuz ve ardından ister internet tarayıcısını açarak, isterseniz de akıllı telefonunuz üzerinden Tether uygulaması aracılığıyla kurulumu yapabilirsiniz. Ayrıca, WPS aracılığıyla daha hızlı kurulum da mümkün, lakin pek çok kullanıcının WPS tarafında güvenlik kaygıları bulunduğunu da belirtelim.

Sonuç olarak TP-Link RE365, 2.4GHz bandında 300Mbps’a kadar, 5GHz bandında da 867Mbps’a kadar hız sunabilen, aynı anda birden fazla cihazın yüksek kablosuz bağlantı hızıyla çalışmasına imkân sunan bir ürün. İster oyun konsolunuzda multiplayer oyunlar oynuyor olun, isterseniz de Netflix gibi servisler üzerinden yüksek çözünürlüklü diziler izliyor olun. Evinizdeki kör noktaları ortadan kaldırıp bağlantı hızınızı stabil şekilde kullanabilmeniz için bu ürünü size tavsiye edebiliriz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Facebook o hatayı Instagram'da da yapmış!Facebook o hatayı Instagram'da da yapmış!
Klasik FPS XIII Remake sürümüyle geliyorKlasik FPS XIII Remake sürümüyle geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet TP-Link

En Çok Okunan Trend Haberler

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Berat kandili için en güzel mesajlar

Berat kandili için en güzel mesajlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorola Pulse Escape kulaklık hakkında bilmeniz gerekenler

Motorola kulaklık hakkında bilmeniz gerekenler

Qualcomm ile zoraki barış

Qualcomm ile zoraki barış

Samsung Galaxy Fold’un ekran kırılma sorunu yaşadığı ortaya çıktı

Samsung Galaxy Fold’da büyük sorun!

A Plague Tale Innocence sistem gereksinimleri açıklandı

A Plague Tale Innocence sistem gereksinimleri açıklandı

Xbox One için klavye ve mouse desteğini açıkladı

Xbox One için klavye ve mouse desteğini açıkladı

Google Chrome’u iPhone’dan silin

Google Chrome’u iPhone’dan silin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.