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TPFD’den futbol camiasına yardım çağrısı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.03.2020 22:33 | Son Güncelleme

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), tüm futbol camiasını koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatmaya çağırdı.

TPFD’den futbol camiasına yardım çağrısı!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi zorluk içinde olan ailelere yardım edilmesi için futbol camiasına yardım çağrısında bulundu.

TPFD’nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye olarak da amansız bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için futbolcu arkadaşlarımızı yardım eli uzatmaya çağırıyoruz. Konunun muhatapları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda güvenilir maddi veya gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolunun ilgili Kaymakamlıklar ve Valilikler olduğu bilgisi devletimiz tarafından halkımızla paylaşılmaktadır.

Maddi veya gıda kolisi yardımı yapmak isteyen futbolcu arkadaşlarımızın;

1- Eğer yapmak istediğiniz yardım türü gıda kolisi ise bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlığı veya ilin Valiliği ile iletişime geçip bu kurumlarda var olan listelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinizi ulaştırabilirsiniz.
2- Eğer yapmak istediğiniz yardım maddi ise yine bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlığı veya ilin Valiliği ile iletişime geçerek Sosyal Yardımlaşma hesaplarına dilediğiniz miktarı yatırabilir, devlet kurumlarının ellerinde bulunan listeye göre belirlediği ihtiyaç sahiplerine bu paraların ulaşmasına vesile olabilirsiniz.

Hep birlikte el ele tüm dünya gibi ülkemizin de geçtiği bu zor günleri dikkatli davranarak ve evimizde kalarak en az sağlık sorunuyla atlatmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
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