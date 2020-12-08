Trabzon Atatürk Köşkü nerede? Trabzon Atatürk Köşkü giriş ücreti? Trabzon Atatürk köşkü hikayesi

Trabzon Atatürk Köşkü her noktasıyla hayranlık uyandırıyor. Binanın dış mimarisi ve iç dizaynı harikulade güzellikte. Trabzon merkez gezilecek yerler listesinin en başında gelen Atatürk Köşkü kesinlikle görülmesi gereken bir yer.

TRABZON ATATÜRK KÖŞKÜ NEREDE

Köşk, Trabzon merkezinde bulunan Soğuksu Mahallesi’nde yer alıyor. Bu sebepten ötürü köşke ulaşım imkanı bakımından sıkıntı bulunmuyor. Köşke ister şahsi araçla ister belediyenin hizmete sunduğu Köşk Otobüsleri veya taksilerle ulaşım sağlanabiliyor.

TRABZON ATATÜRK KÖŞKÜ GİRİŞ ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Trabzon Atatürk Köşkü giriş saatleri;

Kış dönemİ

15 Ekim – 15 Nisan 08:00 – 17:00

Yaz dönemi

15 Nisan – 15 Ekim 08:00 – 19:00

Atatürk Köşkü’nün giriş ücreti öğrenciler için 5 TL, yetişkinler için 10 TL.

TRABZON ATATÜRK KÖŞKÜ TARİHİ

Atatürk Köşkü 1890 yılında Kostantin Kabayanidis tarafından yazlık olarak inşa edilmiş. Avrupa ve Batı Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan binada büyük ve gösterişli Avrupa'ya özgü simgeler kullanılmış. Köşkün dış cephesi taş işçiliğinin güzelliğini göstermekte olup, iç cephesi Bağdadî tekniğinde dizayn edilmiş.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a ilk kez geldiğinde bu gün Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) olarak düzenlenen konakta ağırlanmış. Daha sonra Soğuksu semtine yaptığı gezintide bu köşkü görmüş ve çok beğenmiş. Bina 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin kararıyla Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine “temlik” edilmiş. Daha sonra Trabzon’dan oluşturulan bir heyet Ankara’ya giderek köşkün tapusunu ve anahtarını Atatürk’e teslim etmiş. Atatürk, 10–12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon’u onurlandırdığında ise, iki gece bu köşkte kalmış.