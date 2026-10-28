Gece uyurken çorap giymek uykuya dalmayı etkiler mi? Araştırmalar ortaya koydu

Uykuya dalmakta zorlanan kişiler, daha rahat bir gece geçirmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de yatarken çorap giymek. Özellikle soğuk ayaklar nedeniyle yatağa girdikten sonra uzun süre uyuyamayanlar için çorap giymek basit bir çözüm olabilir. Peki, gece boyunca çorapla uyumak gerçekten uykuya dalmayı kolaylaştırıyor mu?

AYAKLARIN ISINMASI UYKUYA GEÇİŞİ DESTEKLEYEBİLİR

Vücut, uykuya hazırlanırken iç sıcaklığını düşürmeye başlar. Bu süreçte el ve ayaklardaki kan damarlarının genişlemesi, vücudun ısı kaybetmesine yardımcı olabilir. Ayakların ısınması da bu mekanizmayı destekleyerek vücudun uykuya geçişini kolaylaştırabilir.

Bazı araştırmalar, yatmadan önce ayakları ısıtmanın uykuya dalma süresini kısaltabileceğini ve uyku kalitesini olumlu etkileyebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, bu bulgular çorap giymenin herkeste aynı sonucu vereceği anlamına gelmiyor. Çorapla uyumanın etkisini değerlendiren çalışmaların kapsamı da sınırlı olduğundan, kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

HER ÇORAP UYKU İÇİN UYGUN DEĞİL

Gece çorap giymeyi tercih edenlerin, ayakları aşırı ısıtmayan ve terlemeye neden olmayan modelleri seçmesi önem taşıyor. Çok sıkı çoraplar ayakları rahatsız edebilirken kalın ve hava almayan kumaşlar da terlemeyi artırabilir.

Pamuklu veya nefes alabilen, ayağı sıkmayan çoraplar daha konforlu bir seçenek olabilir. Çorap giymek kişiyi rahatsız ediyor ya da gece boyunca aşırı ısınmasına neden oluyorsa bu alışkanlığı sürdürmek için bir neden yok.

ÇORAPLA UYUMAK HERKES İÇİN GEREKLİ Mİ?

Ayakları sık sık soğuyan kişiler, yatakta ayaklarının ısınmasını beklerken zorlanıyorsa çorap giymeyi deneyebilir. Ancak uykuya dalmak için mutlaka çorap giymek gerekmez. Odanın sıcaklığını uygun tutmak, düzenli uyku saatleri belirlemek ve yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturmak da uykuya geçişi destekleyebilir.

Uykuya dalma güçlüğü uzun süre devam ediyorsa veya gündüz yaşamını etkiliyorsa yalnızca çorap gibi basit yöntemlere güvenmek yerine bir sağlık uzmanından destek almak gerekir.