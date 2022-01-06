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Trabzon'da izdiham! Edin Visca kendini arabaya zor attı

06.01.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Başakşehir'den renklerine bağladığı Edin Visca, kente geldi. Bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Bosna-Hersekli yıldız, kendisini bekleyen araca güçlükle bindi. Deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtik sonra yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Trabzon'da izdiham! Edin Visca kendini arabaya zor attı
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Edin Visca'yı uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katan Trabzonspor, Bosna-Hersekli yıldızı Trabzon'a getirdi. Müthiş bir coşkuyla karşılanan deneyimli futbolcu, taraftarların sevgisine onları eliyle selamlayarak cevap verdi.

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KENTE AYAK BASTI, ORTALIK YIKILDI

Trabzonspor'un 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Edin Visca, kente ayak bastı. 11 yıl boyunca formasını terlettiği Başakşehir'den koparak bordo-mavililere imzayı atan Bosna-Hersekli yıldız, sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı. Edin Visca’nın sağlık kontrollerinin ardından yeni takımıyla bugün antrenmana çıkması bekleniyor.

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BAŞAKŞEHİR TARİHİNE GEÇTİ

Visca, Başakşehir’den ayrılırken adını kulüp tarihine altın harflerle kazıdı. Turuncu-lacivertli forma altında 10 sezon geçiren Edin, toplamda 110 golle, İstanbul ekibinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Edin Visca’nın en yakın takipçisi ise 45 golü bulunan Doka. Mehmet Batdal 39, Adebayor 28, İbrahim Akın ve Holmen de 27 golle bu isimleri izliyor.

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